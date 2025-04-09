В Україні впроваджують освітню валюту для дітей — що це та як можна буде витрачати

Діти в школі. Фото: УНІАН

Навчання може бути не лише корисним, а й захопливим — саме таку ідею взяли за основу творці освітньої платформи "Мрія". Уже зовсім скоро українські школярі зможуть здобувати знання у форматі гри та навіть заробляти за це бонуси, які можна обміняти на реальні подарунки.

Про те, для кого вирішили створити власну валюту та за що нею можна буде розрахуватись, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За виконані завдання діти отримуватимуть "вогники" — як streak’и у популярному застосунку Duolingo. Щодня на платформі з’являтимуться Кмітливки — короткі вікторини на різні теми, які можна обирати за власними інтересами.

А ще, переглядаючи пізнавальні відео чи проходячи тести, учні зароблятимуть бали — Мрійки. Їх можна буде обмінювати на справжні подарунки від партнерів проєкту:

VR-квести;

квитки до кінотеатрів;

участь у майстер-класах;

курси з англійської, програмування та розвитку soft skills.

Такий підхід допоможе зробити навчання не лише цікавим, а й мотиваційним — діти бачитимуть, що знання приносять реальну винагороду.

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