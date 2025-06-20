Первые арбузы на украинском рынке — какие цены в июне 2025 года

Свежие арбузы. Фото: Freepik

На крупнейшем оптовом рынке сельхозпродукции Украины "Шувар" во Львове появились первые арбузы. Покупателям также предлагают отечественные черешни, абрикосы, голубику и тому подобное.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка сельхозпродукции "Шувар".

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Так, 20 июня 2025 года на оптовом рынке во Львове арбузы продают по 35 грн/кг.

Средняя стоимость сезонных фруктов и ягод такая:

черешня — от 125 до 140 грн/кг;

абрикосы — от 110 до 125 грн/кг;

клубника — от 90 до 110 грн/кг;

закарпатская голубика — от 570 до 600 грн/кг.

Цены варьируются в зависимости от сорта фруктов и партии — розница дороже, а опт, соответственно, дешевле.

Какими будут цены на арбузы в сезоне-2025

Украинские фермеры планируют вдвое увеличить площади бахчевыми культурами и другими овощами. Впрочем, дешевле они не станут. Об этом "Суспільному" рассказал руководитель департамента сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов.

По его словам, вся продукция будет идти на внутренний рынок, потому что Херсонщина в этом году не достигнет экспортного потенциала. Он привел пример 2021 года, когда овощными и бахчевыми культурами, с учетом левого берега, засевали 22,5 тысячи гектаров.

В этом году достичь таких результатов нереально, говорит чиновник. Фермеры рассчитывают собрать в среднем 10 тонн с гектара херсонских арбузов.

Дмитрий Юнусов утверждает, что увеличение количества производства херсонских арбузов вряд ли повлияет на уменьшение их стоимости. И цена на бахчевые в 2025-м, скорее всего, будет такой же высокой, как и в прошлом году.

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