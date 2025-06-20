Перші кавуни на українському ринку — які ціни у червні 2025

Свіжі кавуни. Фото: Freepik

На найбільшому гуртовому ринку сільгосппродукції України — "Шувар", що у Львові, з'явилися перші кавуни. Покупцям також пропонують вітчизняні черешні, абрикоси, лохину тощо.

Про це свідчать дані моніторингу ринку сільгосппродукції "Шувар".

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Які ціни сьогодні

Так, 20 червня 2025 року на гуртовому ринку у Львові кавуни продають по 35 грн/кг.

Середня вартість сезонних фруктів та ягід така:

черешня — від 125 до 140 грн/кг;

абрикоси — від 110 до 125 грн/кг;

полуниця — від 90 до 110 грн/кг;

закарпатська лохина — від 570 до 600 грн/кг.

Ціни варіюються залежно від сорту фруктів та партії — роздріб дорожче, а гурт, відповідно, дешевше.

Якими будуть ціни на кавуни у сезоні-2025

Українські фермери планують вдвічі збільшити площі баштанними культурами та іншими овочами. Втім, дешевшими вони не стануть. Про це "Суспільному" розповів керівник департаменту сільського господарства Херсонської ОДА Дмитро Юнусов.

За його словами, вся продукція йтиме на внутрішній ринок, бо Херсонщина цьогоріч не досягне експортного потенціалу. Він навів приклад 2021 року, коли овочевими та баштанними культурами, з урахуванням лівого берега, засівали 22,5 тисячі гектарів.

Цьогоріч досягти таких результатів нереально, говорить чиновник. Фермери розраховують зібрати в середньому 10 тонн з гектара херсонських кавунів.

Дмитро Юнусов стверджує, що збільшення кількості виробництва херсонських кавунів навряд чи вплине на зменшення їх вартості. Й ціна на баштанні у 2025-му, скоріш за все, буде такою ж високою, як і минулого року.

Раніше ми писали, як змінилася вартість сезонних фруктів порівняно з минулим роком і що стало головними чинниками таких коливань.

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