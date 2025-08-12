Новые ограничения для некоторых украинцев — что запретили делать после десяти вечера

Сотрудники полиции. Фото: УНИАН

Из-за военного положения в Украине действует ряд ограничений для населения. Например, в населенных пунктах Украины был введен комендантский час, который обычно начинается после полуночи и заканчивается в пять утра. Кроме этого могут вводить и другие правила.

О том, какой новый запрет будет действовать в Украине в ночное время, пишет "Суспільне Чернівці".

Что решили запретить делать украинцам в ночное время

В Черновцах ввели запрет на движение транспорта, если уровень шума его выхлопной системы превышает установленные нормы. Также под запрет попало использование мотокос и бензопил в ночное время — с 22:00 до 8:00. Их использование также не допускается во время объявления воздушной тревоги.

Соблюдение этого правила будет контролировать патрульная полиция. Кроме шумного транспорта, ограничения касаются и других механизмов с двигателями внутреннего сгорания. Решение распространяется не только на город Черновцы, но и на села Черновка и Коровия, входящих в состав общины.

По словам секретаря исполкома Сергея Добржанского, у города нет собственных структур, которые могут останавливать транспорт и штрафовать нарушителей, поэтому эту задачу рекомендовали возложить на патрульную полицию.

Правоохранители смогут действовать в соответствии с законодательством и реагировать как на выявленные нарушения, так и на жалобы граждан. Нововведение вступит в силу с момента публикации решения на официальном сайте Черновицкого городского совета.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине продолжаются военные действия, поэтому для граждан до сих пор действуют определенные ограничения. В частности, чтобы иметь возможность передвигаться по городу во время комендантского часа, необходимо оформить специальное разрешение.

Также мы рассказывали, что кража остается одним из самых распространенных правонарушений, с которыми работают украинские правоохранители. При этом не каждый такой инцидент автоматически приводит к уголовной ответственности.