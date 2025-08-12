Нові обмеження для деяких українців — що заборонили робити після десятої вечора

Співробітники поліції. Фото: УНІАН

Через воєнний стан в Україні діє низка обмежень для населення. Наприклад, у населених пунктах України було запроваджено комендантську годину, яка зазвичай починається після опівночі та закінчується о п'ятій ранку. Окрім цього, можуть вводити й інші правила.

Про те, яка нова заборона діятиме в Україні в нічний час, пише "Суспільне Чернівці".

Реклама

Читайте також:

Що вирішили заборонити робити українцям в нічний час

У Чернівцях запровадили заборону на рух транспорту, якщо рівень шуму його вихлопної системи перевищує встановлені норми. Також під заборону потрапило використання мотокіс та бензопил у нічний час — з 22:00 до 8:00. Їх використання також не допускається під час оголошення повітряної тривоги.

Дотримання цього правила контролюватиме патрульна поліція. Окрім гучного транспорту, обмеження стосуються й інших механізмів із двигунами внутрішнього згоряння. Рішення поширюється не лише на місто Чернівці, а й на села Чорнівка та Коровія, що входять до складу громади.

За словами секретаря виконкому Сергія Добржанського, у міста немає власних структур, які можуть зупиняти транспорт та штрафувати порушників, тому це завдання рекомендували покласти на патрульну поліцію.

Правоохоронці зможуть діяти відповідно до законодавства та реагувати як на виявлені порушення, так і на скарги громадян. Нововведення набуде чинності з моменту публікації рішення на офіційному сайті Чернівецької міської ради.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні тривають воєнні дії, тож для громадян досі діють певні обмеження. Зокрема, щоб мати можливість пересуватися містом під час комендантської години, необхідно оформити спеціальний дозвіл.

Також ми розповідали, що крадіжка залишається одним із найпоширеніших правопорушень, з якими працюють українські правоохоронці. Водночас не кожен такий інцидент автоматично призводить до кримінальної відповідальності.