Комендантська година — які нововведення готують для населення

Автомобіль їде містом уночі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Війна в Україні продовжується, а тому залишаються чинними певні обмеження для громадян. Наприклад, щоб пересуватись містом у комендантську годину, людині потрібно отримати спеціальну перепустку.

Про те, де та як хочуть змінити підхід до видачі перепусток у комендантську годину, в інтерв’ю "Укрінформу" розповів керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Чому в Києві хочуть відмовитись від паперових перепусток

У столиці працюють над створенням нового IT-інструменту, який забезпечить прозорість і контроль у процесі видачі перепусток.

За словами голови КМДА, мета проєкту — створити цифровий механізм, який унеможливить зловживання в системі. Нове рішення дозволить фіксувати всі дії: хто ініціював видачу перепустки, хто її погодив, кому вона була надана.

"До того, як ми почали аналізувати це питання, тисячі перепусток видавалися на різні підприємства, і навіть людям, які жодним чином не були пов’язані з критичною чи важливою діяльністю", — сказав Ткаченко.

Він також додав, що наразі перепустки фактично не видаються, за винятком окремих випадків, коли звертаються ті, хто дійсно має на це підстави.

"Моя мета — повністю відмовитися від паперових перепусток і перейти на електронні документи. Хочу зробити це якомога швидше, але це великий обсяг роботи", — зазначає голова військової адміністрації Києва.

Раніше очільник КМВА вже наголошував, що безконтрольна видача перепусток на пересування Києвом у комендантську годину несе загрозу безпеці та може бути пов’язана з корупційними схемами.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні військовозобов’язані, резервісти та призовники зобов’язані зберігати військовий квиток, своєчасно оновлювати дані в ньому та дотримуватися правил обліку. За його втрату передбачено штраф.

Також ми розповідали, що через вторгнення Росії носіння військової форми на вулицях стало звичним явищем. Водночас камуфляж дозволено лише уповноваженим особам. Його носіння без підстав — порушення, за яке накладаються значні штрафи.