Штрафів від ТЦК побільшало — які регіони встановили “рекорди”

Повідомлення в Резерв+. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні від початку 2025 року було відкрито понад 28 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Щомісяця територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виписували в середньому по 4,7 тисячі нових штрафів.

Про це свідчить статистика на сайті платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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Кому найчастіше виписують штрафи

У 2025 році ТЦК та СП відкрили 28 212 проваджень. Від початку квітня штрафів за порушення військового обліку побільшало на 11,2 тисячі. Наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Тож майже всі провадження стосуються чоловіків. Статистика "штрафників" за віковими групами така:

до 25 років — 0,9% від загальної кількості;

від 25 до 35 років — 41,06%;

від 36 до 45 років — 41,46%;

від 45 до 60 років — 16,5%;

старше 60 років — 0,1%.

Чернігівський районний ТЦК встановив рекорд, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

У яких регіонах найбільше порушників військового обліку

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Найактивнішим у столиці став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Понад дві тисячі штрафів за порушення військового обліку виписали у таких областях:

Дніпропетровська — 2 984;

Сумська — 2 464;

Одеська — 2 438;

Харківська — 2 151.

Чотири області України мають більше тисячі справ:

Вінницька — 1 501;

Київська — 1 446;

Полтавська — 1 300;

Черкаська — 1 260.

В решті областей ситуація зі штрафами така:

Кіровоградська — 961;

Волинська — 953;

Житомирська — 943;

Закарпатська — 932;

Запорізька — 757;

Чернігівська — 701;

Миколаївська — 678;

Тернопільська — 622;

Донецька — 608;

Хмельницька — 454;

Львівська — 392;

Чернівецька — 358;

Рівненська — 266;

Івано-Франківська — 147.

Найменше виконавчих проваджень за порушення правил військового обліку відкрили у Херсонській та Луганській областях, які частково перебувають під окупацією — 54 та 7 відповідно.

Раніше ми писали, що останнім часом чимало військовозобов'язаних українців, відкривши застосунок "Резерв+", виявляють там рухомий рядок на червоному тлі з текстом "У розшуку", та пояснювали, чому з'явився цей статус та чи можна його позбутися, якщо сплатити штраф.

Також дізнавайтеся, як може змінитися процедура сплати штрафів від ТЦК.