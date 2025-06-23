Штрафи від ТЦК — чи можуть застосувати до 17-річних

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час воєнного стану в Україні за порушення правил військового обліку, зокрема неподання документів, порушення правил реєстрації або ігнорування викликів до територіального центру комплектування, передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема це штрафи, розмір яких може коливатися від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових і юридичних осіб.

Чи можуть оштрафувати 17-річних юнаків за порушення цих правил, розповіла адвокатка Олена Воронкова виданню "РБК-Україна".

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Юристка зазначила, що відповідно до статті 14 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку, зобов'язані стати на військовий облік у період із 1 січня до 31 липня того року, коли їм виповнюється 17 років.

"Цей строк є єдиним для всіх і не залежить від місяця народження особи. Наприклад, якщо особа народилася в жовтні 2008 року, вона має зареєструватися на військовому обліку не пізніше 31 липня 2025 року", — додала Олена Воронкова.

Вона також уточнила, що згідно зі статтею 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент вчинення правопорушення досягли 16-річного віку.

Тобто на 17-річних хлопців може бути накладене стягнення за порушення правил військового обліку, зокрема, щодо не постановки на облік.

Постановка на військових облік 17-річних — алгоритм та документи

Громадяни, яким виповнилося 17 років, можуть стати на військовий облік двома способами:

Офлайн — особисто звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Онлайн — у мобільному застосунку "Резерв+".

Ці способи доступні як в Україні, так і за кордоном. Крім того, для українців, які знаходяться за межами держави, існує можливість реєстрації через консульські установи.

При особистому зверненні до ТЦК та СП 17-річному громадянину України необхідно надати паспорт, ідентифікаційний номер платника податків та витяг із реєстру територіальної громади щодо реєстрації місця проживання.

Раніше ми писали, що останнім часом чимало військовозобов'язаних українців, відкривши застосунок "Резерв+", виявляють там рухомий рядок на червоному тлі з текстом "У розшуку". Юрист пояснив, чому з'являється цей статус та чи можна його позбутися, якщо сплатити штраф.

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