Штрафы от ТЦК — могут ли применить к 17-летним

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во время военного положения в Украине за нарушение правил воинского учета, в частности непредставление документов, нарушение правил регистрации или игнорирование вызовов в территориальный центр комплектования, предусмотрена административная ответственность. В частности это штрафы, размер которых может колебаться от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Могут ли оштрафовать 17-летних юношей за нарушение этих правил, рассказала адвокат Елена Воронкова изданию "РБК-Украина".

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Юрист отметила, согласно статье 14 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане мужского пола, которые достигают 17-летнего возраста, обязаны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля того года, когда им исполняется 17 лет.

"Этот срок является единым для всех и не зависит от месяца рождения лица. Например, если человек родился в октябре 2008 года, он должен зарегистрироваться на воинском учете не позднее 31 июля 2025 года", — добавила Елена Воронкова.

Она также уточнила, что согласно статье 12 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), административной ответственности подлежат лица, которые на момент совершения правонарушения достигли 16-летнего возраста.

То есть на 17-летних может быть наложено взыскание за нарушение правил воинского учета, в частности, относительно не постановки на учет.

Постановка на воинский учет 17-летних — алгоритм и документы

Граждане, которым исполнилось 17 лет, могут стать на воинский учет двумя способами:

Офлайн — лично обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Онлайн — в мобильном приложении "Резерв+".

Эти способы доступны как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, для украинцев, которые находятся за пределами государства, существует возможность регистрации через консульские учреждения.

При личном обращении в ТЦК и СП 17-летнему гражданину Украины необходимо предоставить паспорт, идентификационный номер налогоплательщика и выписку из реестра территориальной общины по регистрации места жительства.

Ранее мы писали, что в последнее время многие военнообязанные украинцы, открыв приложение "Резерв+", обнаруживают там бегущую строку на красном фоне с текстом "В розыске". Юрист объяснил, почему появляется этот статус и можно ли от него избавиться, если оплатить штраф.

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