Штрафов от ТЦК стало больше — какие регионы установили "рекорды"

Сообщение в Резерв+. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с начала 2025 года было открыто более 28 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. Ежемесячно территориальные центры комплектования и социальной поддержки выписывали в среднем по 4,7 тысячи новых штрафов.

Об этом свидетельствует статистика на сайте платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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В 2025 году ТЦК и СП открыли 28 212 производств. С начала апреля штрафов за нарушение воинского учета стало больше на 11,2 тысячи. Сейчас на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Поэтому почти все производства касаются мужчин. Статистика "штрафников" по возрастным группам такова:

до 25 лет — 0,9% от общего количества;

от 25 до 35 лет — 41,06%;

от 36 до 45 лет — 41,46%;

от 45 до 60 лет — 16,5%;

старше 60 лет — 0,1%.

Черниговский районный ТЦК установил рекорд, открыв аж 8 дел против одного мужчины — 5 за апрель, еще 3 — в начале июня.

В каких регионах больше всего нарушителей воинского учета

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — 3 835 производств с начала года. Самым активным в столице стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.

Более двух тысяч штрафов за нарушение воинского учета выписали в таких областях:

Днепропетровская — 2 984;

Сумская — 2 464;

Одесская — 2 438;

Харьковская — 2 151.

Четыре области Украины имеют более тысячи дел:

Винницкая — 1 501;

Киевская — 1 446;

Полтавская — 1 300;

Черкасская — 1 260.

В остальных областях ситуация со штрафами следующая:

Кировоградская — 961;

Волынская — 953;

Житомирская — 943;

Закарпатская — 932;

Запорожская — 757;

Черниговская — 701

Николаевская — 678

Тернопольская — 622;

Донецкая — 608;

Хмельницкая — 454;

Львовская — 392;

Черновицкая — 358;

Ровенская — 266;

Ивано-Франковская — 147.

Меньше всего исполнительных производств за нарушение правил воинского учета открыли в Херсонской и Луганской областях, которые частично находятся под оккупацией — 54 и 7 соответственно.

Ранее мы писали, что в последнее время многие военнообязанные украинцы, открыв приложение "Резерв+", обнаруживают там бегущую строку на красном фоне с текстом "В розыске", и объясняли, почему появился этот статус и можно ли от него избавиться, если оплатить штраф.

Также узнавайте, как может измениться процедура уплаты штрафов от ТЦК.