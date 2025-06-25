Штрафов от ТЦК стало больше — какие регионы установили "рекорды"

Штрафы от ТЦК — в каких регионах больше всего нарушителей
В Украине с начала 2025 года было открыто более 28 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. Ежемесячно территориальные центры комплектования и социальной поддержки выписывали в среднем по 4,7 тысячи новых штрафов.
Об этом свидетельствует статистика на сайте платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".
Кому чаще всего выписывают штрафы
В 2025 году ТЦК и СП открыли 28 212 производств. С начала апреля штрафов за нарушение воинского учета стало больше на 11,2 тысячи. Сейчас на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Поэтому почти все производства касаются мужчин. Статистика "штрафников" по возрастным группам такова:
- до 25 лет — 0,9% от общего количества;
- от 25 до 35 лет — 41,06%;
- от 36 до 45 лет — 41,46%;
- от 45 до 60 лет — 16,5%;
- старше 60 лет — 0,1%.
Черниговский районный ТЦК установил рекорд, открыв аж 8 дел против одного мужчины — 5 за апрель, еще 3 — в начале июня.
В каких регионах больше всего нарушителей воинского учета
Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — 3 835 производств с начала года. Самым активным в столице стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.
Более двух тысяч штрафов за нарушение воинского учета выписали в таких областях:
- Днепропетровская — 2 984;
- Сумская — 2 464;
- Одесская — 2 438;
- Харьковская — 2 151.
Четыре области Украины имеют более тысячи дел:
- Винницкая — 1 501;
- Киевская — 1 446;
- Полтавская — 1 300;
- Черкасская — 1 260.
В остальных областях ситуация со штрафами следующая:
- Кировоградская — 961;
- Волынская — 953;
- Житомирская — 943;
- Закарпатская — 932;
- Запорожская — 757;
- Черниговская — 701
- Николаевская — 678
- Тернопольская — 622;
- Донецкая — 608;
- Хмельницкая — 454;
- Львовская — 392;
- Черновицкая — 358;
- Ровенская — 266;
- Ивано-Франковская — 147.
Меньше всего исполнительных производств за нарушение правил воинского учета открыли в Херсонской и Луганской областях, которые частично находятся под оккупацией — 54 и 7 соответственно.
Ранее мы писали, что в последнее время многие военнообязанные украинцы, открыв приложение "Резерв+", обнаруживают там бегущую строку на красном фоне с текстом "В розыске", и объясняли, почему появился этот статус и можно ли от него избавиться, если оплатить штраф.
Также узнавайте, как может измениться процедура уплаты штрафов от ТЦК.
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