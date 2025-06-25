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Главная Экономика Штрафы от ТЦК — в каких регионах больше всего нарушителей

Штрафы от ТЦК — в каких регионах больше всего нарушителей

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 14:10
Штрафов от ТЦК стало больше — какие регионы установили "рекорды"
Сообщение в Резерв+. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому чаще всего выписывают штрафы В каких регионах больше всего нарушителей воинского учета

В Украине с начала 2025 года было открыто более 28 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. Ежемесячно территориальные центры комплектования и социальной поддержки выписывали в среднем по 4,7 тысячи новых штрафов.

Об этом свидетельствует статистика на сайте платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Кому чаще всего выписывают штрафы

В 2025 году ТЦК и СП открыли 28 212 производств. С начала апреля штрафов за нарушение воинского учета стало больше на 11,2 тысячи. Сейчас на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Поэтому почти все производства касаются мужчин. Статистика "штрафников" по возрастным группам такова:

  • до 25 лет — 0,9% от общего количества;
  • от 25 до 35 лет — 41,06%;
  • от 36 до 45 лет — 41,46%;
  • от 45 до 60 лет — 16,5%;
  • старше 60 лет — 0,1%.

Черниговский районный ТЦК установил рекорд, открыв аж 8 дел против одного мужчины — 5 за апрель, еще 3 — в начале июня.

В каких регионах больше всего нарушителей воинского учета

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — 3 835 производств с начала года. Самым активным в столице стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.

Более двух тысяч штрафов за нарушение воинского учета выписали в таких областях:

  • Днепропетровская — 2 984;
  • Сумская — 2 464;
  • Одесская — 2 438;
  • Харьковская — 2 151.

Четыре области Украины имеют более тысячи дел:

  • Винницкая — 1 501;
  • Киевская — 1 446;
  • Полтавская — 1 300;
  • Черкасская — 1 260.

В остальных областях ситуация со штрафами следующая:

  • Кировоградская — 961;
  • Волынская — 953;
  • Житомирская — 943;
  • Закарпатская — 932;
  • Запорожская — 757;
  • Черниговская — 701
  • Николаевская — 678
  • Тернопольская — 622;
  • Донецкая — 608;
  • Хмельницкая — 454;
  • Львовская — 392;
  • Черновицкая — 358;
  • Ровенская — 266;
  • Ивано-Франковская — 147.

Меньше всего исполнительных производств за нарушение правил воинского учета открыли в Херсонской и Луганской областях, которые частично находятся под оккупацией — 54 и 7 соответственно.

Ранее мы писали, что в последнее время многие военнообязанные украинцы, открыв приложение "Резерв+", обнаруживают там бегущую строку на красном фоне с текстом "В розыске", и объясняли, почему появился этот статус и можно ли от него избавиться, если оплатить штраф.

Также узнавайте, как может измениться процедура уплаты штрафов от ТЦК.

штраф штрафы нарушения военный учет ТЦК и СП
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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