Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Комендантский час в Украине — что хотят изменить для гражданских

Комендантский час в Украине — что хотят изменить для гражданских

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:30
Комендантский час — какие нововведения готовят для населения
Автомобиль едет по городу ночью. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Война в Украине продолжается, а потому остаются в силе определенные ограничения для граждан. Например, чтобы передвигаться по городу в комендантский час, человеку нужно получить специальный пропуск.

О том, где и как хотят изменить подход к выдаче пропусков в комендантский час, в интервью "Укринформу" рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:

Почему в Киеве хотят отказаться от бумажных пропусков

В столице работают над созданием нового IT-инструмента, который обеспечит прозрачность и контроль в процессе выдачи пропусков.

По словам главы КГГА, цель проекта — создать цифровой механизм, который сделает невозможным злоупотребления в системе. Новое решение позволит фиксировать все действия: кто инициировал выдачу пропуска, кто его согласовал, кому он был предоставлен.

"До того, как мы начали анализировать этот вопрос, тысячи пропусков выдавались на различные предприятия, и даже людям, которые никоим образом не были связаны с критической или важной деятельностью", — сказал Ткаченко.

Он также добавил, что сейчас пропуска фактически не выдаются, за исключением отдельных случаев, когда обращаются те, кто действительно имеет на это основания.

"Моя цель — полностью отказаться от бумажных пропусков и перейти на электронные документы. Хочу сделать это как можно быстрее, но это большой объем работы", — отмечает глава военной администрации Киева.

Ранее глава КГВА уже отмечал, что бесконтрольная выдача пропусков на передвижение по Киеву в комендантский час несет угрозу безопасности и может быть связана с коррупционными схемами.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине военнообязанные, резервисты и призывники обязаны хранить военный билет, своевременно обновлять данные в нем и соблюдать правила учета. За его потерю предусмотрен штраф.

Также мы рассказывали, что из-за вторжения России ношение военной формы на улицах стало привычным явлением. В то же время камуфляж разрешено только уполномоченным лицам. Его ношение без оснований — нарушение, за которое налагаются значительные штрафы.

комендантский час нарушения военное положение проверки ограничения
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации