Комендантский час — какие нововведения готовят для населения

Комендантский час в Украине — что хотят изменить для гражданских
Война в Украине продолжается, а потому остаются в силе определенные ограничения для граждан. Например, чтобы передвигаться по городу в комендантский час, человеку нужно получить специальный пропуск.
О том, где и как хотят изменить подход к выдаче пропусков в комендантский час, в интервью "Укринформу" рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Почему в Киеве хотят отказаться от бумажных пропусков
В столице работают над созданием нового IT-инструмента, который обеспечит прозрачность и контроль в процессе выдачи пропусков.
По словам главы КГГА, цель проекта — создать цифровой механизм, который сделает невозможным злоупотребления в системе. Новое решение позволит фиксировать все действия: кто инициировал выдачу пропуска, кто его согласовал, кому он был предоставлен.
"До того, как мы начали анализировать этот вопрос, тысячи пропусков выдавались на различные предприятия, и даже людям, которые никоим образом не были связаны с критической или важной деятельностью", — сказал Ткаченко.
Он также добавил, что сейчас пропуска фактически не выдаются, за исключением отдельных случаев, когда обращаются те, кто действительно имеет на это основания.
"Моя цель — полностью отказаться от бумажных пропусков и перейти на электронные документы. Хочу сделать это как можно быстрее, но это большой объем работы", — отмечает глава военной администрации Киева.
Ранее глава КГВА уже отмечал, что бесконтрольная выдача пропусков на передвижение по Киеву в комендантский час несет угрозу безопасности и может быть связана с коррупционными схемами.
Что еще стоит знать украинцам
Ранее мы писали, что в Украине военнообязанные, резервисты и призывники обязаны хранить военный билет, своевременно обновлять данные в нем и соблюдать правила учета. За его потерю предусмотрен штраф.
Также мы рассказывали, что из-за вторжения России ношение военной формы на улицах стало привычным явлением. В то же время камуфляж разрешено только уполномоченным лицам. Его ношение без оснований — нарушение, за которое налагаются значительные штрафы.
Читайте Новини.LIVE!