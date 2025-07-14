Комендантский час — какие нововведения готовят для населения

Автомобиль едет по городу ночью. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Война в Украине продолжается, а потому остаются в силе определенные ограничения для граждан. Например, чтобы передвигаться по городу в комендантский час, человеку нужно получить специальный пропуск.

О том, где и как хотят изменить подход к выдаче пропусков в комендантский час, в интервью "Укринформу" рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Почему в Киеве хотят отказаться от бумажных пропусков

В столице работают над созданием нового IT-инструмента, который обеспечит прозрачность и контроль в процессе выдачи пропусков.

По словам главы КГГА, цель проекта — создать цифровой механизм, который сделает невозможным злоупотребления в системе. Новое решение позволит фиксировать все действия: кто инициировал выдачу пропуска, кто его согласовал, кому он был предоставлен.

"До того, как мы начали анализировать этот вопрос, тысячи пропусков выдавались на различные предприятия, и даже людям, которые никоим образом не были связаны с критической или важной деятельностью", — сказал Ткаченко.

Он также добавил, что сейчас пропуска фактически не выдаются, за исключением отдельных случаев, когда обращаются те, кто действительно имеет на это основания.

"Моя цель — полностью отказаться от бумажных пропусков и перейти на электронные документы. Хочу сделать это как можно быстрее, но это большой объем работы", — отмечает глава военной администрации Киева.

Ранее глава КГВА уже отмечал, что бесконтрольная выдача пропусков на передвижение по Киеву в комендантский час несет угрозу безопасности и может быть связана с коррупционными схемами.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине военнообязанные, резервисты и призывники обязаны хранить военный билет, своевременно обновлять данные в нем и соблюдать правила учета. За его потерю предусмотрен штраф.

Также мы рассказывали, что из-за вторжения России ношение военной формы на улицах стало привычным явлением. В то же время камуфляж разрешено только уполномоченным лицам. Его ношение без оснований — нарушение, за которое налагаются значительные штрафы.