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Українців штрафують за "незаконний" одяг — за що та які суми

8 січня 2025 13:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українців штрафують за "незаконну" форму одягу — кого можуть покарати у 2025 році
Українська військова форма. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Від 6 червня 2019 року Верховною Радою ухвалено Закон №9217, який регламентує адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне використання військової форми, державних нагород, а також за пошкодження місць поховання та пам'ятників, що вшановують захисників України. З того часу за незаконне носіння військової форми передбачені штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого можуть покарати та які штрафи за носіння військової форми в Україні.

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Хто має право носити військову форму

Закон визначає, що військову форму або її окремі елементи можуть носити лише певні категорії осіб. Серед них:

  • військовослужбовці;
  • курсанти;
  • резервісти;
  • військовозобов’язані під час зборів;
  • ліцеїсти;
  • відставники та особи, звільнені у запас, які мають на це право.

Для інших категорій осіб носіння військової форми вважається адміністративним правопорушенням.

Залежно від порушення, передбачено такі санкції:

  • за перше порушення — попередження або штраф у розмірі від 2 550 до 3 400 грн із конфіскацією форми;
  • повторне порушення протягом року — штраф від 3 400 до 6 800 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Поліція має повноваження перевіряти документи осіб, які носять військову форму, та складати відповідні протоколи про порушення.

Нагадаємо, у Верховній Раді на розгляді знаходиться законопроєкт, який передбачає внесення змін до КУпАП. Згідно з ним, метою є посилення відповідальності за порушення особливого законодавства під час воєнного стану.

Також ми писали, що поки в Україні триває воєнний стан, продаж і використання піротехнічних засобів суворо заборонено. За порушення закону громадянам загрожують штрафи, а іноді — кримінальна відповідальність.

закон українці штрафи військова форма правопорушення

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