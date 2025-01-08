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Украинцев штрафуют за "незаконную" одежду — за что и какие суммы

8 января 2025 13:05
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинцев штрафуют за "незаконную" форму одежды — кого могут наказать в 2025 году
Украинская военная форма. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

От 6 июня 2019 года Верховной Радой принят Закон №9217, который регламентирует административную и уголовную ответственность за незаконное использование военной формы, государственных наград, а также за повреждение мест захоронения и памятников, которые чествуют защитников Украины. С того времени за незаконное ношение военной формы предусмотрены штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого могут наказать и какие штрафы за ношение военной формы в Украине.

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Кто имеет право носить военную форму

Закон определяет, что военную форму или ее отдельные элементы могут носить только определенные категории лиц. Среди них:

  • военнослужащие;
  • курсанты;
  • резервисты;
  • военнообязанные во время сборов;
  • лицеисты;
  • отставники и лица, уволенные в запас, которые имеют на это право.

Для других категорий лиц ношение военной формы считается административным правонарушением.

В зависимости от нарушения, предусмотрены следующие санкции:

  • за первое нарушение — предупреждение или штраф в размере от 2 550 до 3 400 грн с конфискацией формы;
  • повторное нарушение в течение года — штраф от 3 400 до 6 800 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Полиция имеет полномочия проверять документы лиц, которые носят военную форму, и составлять соответствующие протоколы о нарушениях.

Напомним, в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает внесение изменений в КУоАП. Согласно ему, целью является усиление ответственности за нарушение особого законодательства во время военного положения.

Также мы писали, что пока в Украине продолжается военное положение, продажа и использование пиротехнических средств строго запрещено. За нарушение закона гражданам грозят штрафы, а иногда — уголовная ответственность.

закон украинцы штрафы военная форма правонарушение

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