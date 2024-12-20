Як штрафують за феєрверки і петарди в Україні – суми у 2024 році

Нічний феєрверк. Фото: Unsplash

В Україні заборонено продавати і використовувати піротехнічні засоби в умовах воєнного стану. За порушення закону загрожують чималі штрафи, а в деяких випадках — кримінальна відповідальність. З наближенням Різдва і Нового року вірогідність таких ситуацій збільшується.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як карають за феєрверки і петарди під час війни, посилаючись на законодавство.

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Що заборонено в Україні

Закон №3039-IX набув чинності на початку листопада 2023 року. Відтоді використання феєрверків класів F2, F3 та F4 заборонено. Йдеться про:

піротехніку з низьким рівнем шуму та небезпеки, яка призначена для застосування на відкритому повітрі в умовах обмеженого простору;

вироби з середнім рівнем небезпеки, що призначені для використання на відкритому просторі та великих площах;

феєрверки (салюти), що мають високий рівень небезпеки та призначені для запуску виключно особами зі спеціальною підготовкою.

Обґрунтовуючи нововведення, автори закону аргументували схожість вибуху феєрверків і салютів на детонування снарядів/ракет. Отже піротехніка здатна завдати шкоди психологічному здоров'ю людей під час воєнного стану. Плюс вона може нашкодити навколишньому середовищу і налякати тварин.

Зауважимо, феєрверки класу F1 не заборонені в Україні. Мова про вироби з найнижчим рівнем шуму і небезпеки, зокрема бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки і хлопавки.

Штрафи за порушення

Притягнути до відповідальності можуть за Кодексом про адміністративні правопорушення і Кримінальним кодексом. За статтею 182 КУпАП загрожує штраф за недотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях:

для фізичних осіб — від 85 до 255 грн;

для посадових осіб і суб'єктів господарської діяльності — від 255 до 510 грн.

Не виключено, що використання феєрверків кваліфікують за статтею 296 ККУ "Хуліганство" — грубе порушення громадського порядку з мотивів неповаги до суспільства. Фінансова санкція становить 17 000-34 000 грн, або ж порушника покарають пробаційним наглядом на строк до 5 років. Також є ризик обмеження волі до 5 років. У разі вчинення таких дій групою осіб, їх можуть позбавити волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, в Україні пропонують збільшити штрафи за булінг у школі. Нинішні санкції у розмірі 850-1 700 гривень не вважають достатнім покаранням за знущання (словесне і фізичне) над дітьми. Батьків і вихователів необхідно стимулювати до належного виховання неповнолітніх.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за телефонні дзвінки. Йдеться про випадки жартівливих викликів служб оперативного реагування — швидкої допомоги, пожежників, правоохоронців, газовиків тощо. Зазвичай на Новий рік кількість подібних "жартів" зростає.