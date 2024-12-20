Как штрафуют за фейерверки и петарды в Украине – суммы в 2024 году

Ночной фейерверк. Фото: Unsplash

В Украине запрещено продавать и использовать пиротехнические средства в условиях военного положения. За нарушение закона грозят немалые штрафы, а в некоторых случаях — уголовная ответственность. С приближением Рождества и Нового года вероятность подобных ситуаций увеличивается.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как наказывают за фейерверки и петарды во время войны, ссылаясь на законодательство.

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Что запрещено в Украине

Закон №3039-IX вступил в силу в начале ноября 2023 года. С тех пор использование фейерверков классов F2, F3 и F4 запрещено. Речь идет о:

пиротехнике с низким уровнем шума и опасности, предназначенной для применения на открытом воздухе в условиях ограниченного пространства;

изделиях со средним уровнем опасности, предназначенных для использования на открытом пространстве и больших площадях;

фейерверках (салютах), имеющих высокий уровень опасности и предназначенных для запуска исключительно людьми со специальной подготовкой.

Обосновывая нововведения, авторы закона аргументировали схожесть взрыва фейерверков и салютов на детонирование снарядов/ракет. Так что пиротехника способна нанести вред психологическому здоровью людей во время военного положения. Плюс она может навредить окружающей среде и испугать животных.

Отметим, фейерверки класса F1 не запрещены в Украине. Речь об изделиях с самым низким уровнем шума и опасности, в частности бенгальских огнях, фонтанах, фейерверках-свечах и хлопушках.

Штрафы за нарушение

Привлечь к ответственности могут по Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу. По статье 182 КУоАП грозит штраф за несоблюдение тишины в населенных пунктах и общественных местах:

для физических лиц — от 85 до 255 грн;

для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности — от 255 до 510 грн.

Не исключено, что использование фейерверков квалифицируют по статье 296 УКУ "Хулиганство" — грубое нарушение общественного порядка по мотивам неуважения к обществу. Финансовая санкция составляет 17 000-34 000 грн, или нарушителя накажут пробационным надзором на срок до 5 лет. Также существует риск ограничения свободы до 5 лет. В случае совершения таких действий группой лиц, их могут лишить свободы сроком до 4 лет.

Напомним, в Украине предлагают увеличить штрафы за буллинг в школе. Нынешние санкции в размере 850-1 700 гривен не считают достаточным наказанием за издевательство (словесное и физическое) над детьми. Родителей и учителей необходимо стимулировать к должному воспитанию несовершеннолетних.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за телефонные звонки. Речь идет о случаях шутливых вызовов служб оперативного реагирования — скорой помощи, пожарных, правоохранителей, газовщиков. Обычно на Новый год количество подобных "шуток" возрастает.