Штраф за жартівливий виклик екстреної служби — скільки доведеться платити

Хлопець із телефоном у руках. Фото: Pexels

Нерідко трапляються випадки, коли служби оперативного реагування на екстрені ситуації викликають помилково. Точніше, роблять завідомо неправдивий виклик, аби пожартувати. Такі дії караються адміністративною відповідальністю, тобто за жартівливий дзвінок у швидку допомогу чи пожежну службу доведеться заплатити штраф.

Про це йдеться в Кодексі про адміністративні правопорушення.

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Який штраф за хибний виклик екстрених служб

Фахівці патрульної поліції Запорізької області повідомили в Telegram-каналі, що за 2024 рік інспектори винесли 342 постанови за статтею 183 КУпАП — "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Не варто сподіватися, що жартівливий дзвінок із викликом пожежників, поліції, газовиків або медиків обійдеться звичайним попередженням. Адже кожен хибний виїзд може позбавити екстреної допомоги людей, які дійсно її потребують. Не виключено, що розіграш обернеться небезпекою для життя і здоров’я.

"Не всі розуміють, що робота оперативних служб налаштована на те, аби в найкоротший час надати необхідну допомогу громадянам, які цього потребують. Виклики спеціальних служб — не жарти. Відволікаючись на хибні дзвінки, екстрені служби можуть вчасно не прибути туди, де насправді потрібна їх допомога", — зауважили в патрульній поліції.

За здійснення такого правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 183 КУпАП, штраф за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань становить від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Йдеться про 850-3 400 грн. Це суттєва фінансова санкція як для фізичних осіб, так і для юридичних. Розмір залежить від кількох чинників, наприклад, повторюваності порушення: якщо виявлять ознаки регулярних розіграшів, штраф можуть збільшити. Плюс враховують наслідки — чи заподіяв жарт матеріальну/моральну шкоду іншим людям. І звісно, беруть до уваги умисний характер дій.

До речі, за несплату адміністративного штрафу карають окремо. У разі ігнорування постанови протягом 15 днів із дня вручення документ надсилають на примусове виконання, згідно зі статтею 308 КУпАП. Після цього винуватця зобов’язують сплатити санкцію у подвійному розмірі, а також покрити витрати на облік правопорушення.

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