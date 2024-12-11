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Штраф за телефонный звонок — с кем украинцам не стоит шутить

11 декабря 2024 13:50
Елизавета Супивская - редактор
Штраф за шутливый вызов экстренной службы — сколько придется платить
Парень с телефоном в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Иногда случается, что службы оперативного реагирования на экстренные ситуации вызывают ошибочно. Точнее, делают заведомо ложный вызов, дабы пошутить. Такие действия наказываются административной ответственностью, то есть за шутливый звонок в скорую помощь или пожарную службу придется заплатить штраф.

Об этом говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

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Специалисты патрульной полиции Запорожской области сообщили в Telegram-канале, что за 2024 год инспекторы вынесли 342 постановления по статье 183 КУоАП — "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Не стоит надеяться, что шутливый звонок с вызовом пожарных, полиции, газовиков или медиков обойдется обычным предупреждением. Ведь каждый ложный выезд может лишить экстренной помощи людей, которые действительно в ней нуждаются. Не исключено, что розыгрыш обернется опасностью для жизни и здоровья.

"Не все понимают, что работа оперативных служб настроена на то, чтобы в кратчайшее время оказать необходимую помощь нуждающимся гражданам. Вызовы специальных служб — не шутки. Отвлекаясь на ложные звонки, экстренные службы могут вовремя не прибыть туда, где на самом деле нужна их помощь", — отметили в патрульной полиции.

За совершение такого правонарушения предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 183 КУоАП, штраф за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения (части), полиции, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований составляет от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Речь идет о 850-3 400 грн. Это существенная финансовая санкция как для физических лиц, так и для юридических. Размер зависит от нескольких факторов, например, повторяемости нарушения: если выявят признаки регулярных розыгрышей, штраф могут увеличить. Плюс учитывают последствия — причинила ли шутка материальный/моральный вред другим людям. И, конечно, принимают во внимание умышленный характер действий.

Кстати, за неуплату административного штрафа наказывают отдельно. В случае игнорирования постановления в течение 15 дней со дня вручения документ направляют на принудительное исполнение, согласно статье 308 КУоАП. После этого виновник обязуется уплатить санкцию в двойном размере, а также покрыть расходы на учет правонарушения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут наказать за неправильный выгул животных на улице. Особенно если речь идет о собаках опасных пород. Владельцы должны выгуливать домашнего питомца на поводке и в наморднике, иначе придется заплатить финансовую санкцию.

Также мы писали, что в декабре украинцы массово скупают елки. Но необходимо иметь дело исключительно с легальными поставщиками, поскольку за покупку незаконно срубленного дерева грозит немалый штраф.

скорая помощь телефоны штрафы наказание шутки

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