Штраф за шутливый вызов экстренной службы — сколько придется платить

Штраф за телефонный звонок — с кем украинцам не стоит шутить
Иногда случается, что службы оперативного реагирования на экстренные ситуации вызывают ошибочно. Точнее, делают заведомо ложный вызов, дабы пошутить. Такие действия наказываются административной ответственностью, то есть за шутливый звонок в скорую помощь или пожарную службу придется заплатить штраф.
Об этом говорится в Кодексе об административных правонарушениях.
Какой штраф за ложный вызов экстренных служб
Специалисты патрульной полиции Запорожской области сообщили в Telegram-канале, что за 2024 год инспекторы вынесли 342 постановления по статье 183 КУоАП — "Заведомо ложный вызов специальных служб".
Не стоит надеяться, что шутливый звонок с вызовом пожарных, полиции, газовиков или медиков обойдется обычным предупреждением. Ведь каждый ложный выезд может лишить экстренной помощи людей, которые действительно в ней нуждаются. Не исключено, что розыгрыш обернется опасностью для жизни и здоровья.
"Не все понимают, что работа оперативных служб настроена на то, чтобы в кратчайшее время оказать необходимую помощь нуждающимся гражданам. Вызовы специальных служб — не шутки. Отвлекаясь на ложные звонки, экстренные службы могут вовремя не прибыть туда, где на самом деле нужна их помощь", — отметили в патрульной полиции.
За совершение такого правонарушения предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 183 КУоАП, штраф за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения (части), полиции, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований составляет от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Речь идет о 850-3 400 грн. Это существенная финансовая санкция как для физических лиц, так и для юридических. Размер зависит от нескольких факторов, например, повторяемости нарушения: если выявят признаки регулярных розыгрышей, штраф могут увеличить. Плюс учитывают последствия — причинила ли шутка материальный/моральный вред другим людям. И, конечно, принимают во внимание умышленный характер действий.
Кстати, за неуплату административного штрафа наказывают отдельно. В случае игнорирования постановления в течение 15 дней со дня вручения документ направляют на принудительное исполнение, согласно статье 308 КУоАП. После этого виновник обязуется уплатить санкцию в двойном размере, а также покрыть расходы на учет правонарушения.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцев могут наказать за неправильный выгул животных на улице. Особенно если речь идет о собаках опасных пород. Владельцы должны выгуливать домашнего питомца на поводке и в наморднике, иначе придется заплатить финансовую санкцию.
Также мы писали, что в декабре украинцы массово скупают елки. Но необходимо иметь дело исключительно с легальными поставщиками, поскольку за покупку незаконно срубленного дерева грозит немалый штраф.
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