Штрафи за переписки – як карають за повідомлення сексуального характеру

Листування через ноутбук. Фото: Pexels

Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП) доповнили кількома статтями. 19 грудня 2024 року набув чинності закон №3733-IX, покликаний ратифікувати Стамбульську конвенцію. Відтепер за новою статтею "Сексуальне домагання" українців можуть штрафувати через листування в соціальних мережах і месенджерах.

Про це йдеться в КУпАП.

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Покарання за принизливі повідомлення

В Кодексі про адміністративні правопорушення з’явилися статті 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі) та 173-7 (сексуальне домагання). Перше нововведення передбачає штрафи для українців за умисні дії фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямовані проти особи через її належність до певної статі, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю.

Покарання передбачає:

фінансову санкцію в розмірі від 1 700 до 3 400 грн;

громадські роботи на строк від 20 до 40 годин;

виправні роботи до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Повторне порушення протягом року тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 грн, громадських робіт від 40 до 60 годин, виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративного арешту до 10 днів.

Стаття 173-7 КУпАП дає визначення сексуального домагання. Це свідомі слова, жести, рухи тіла і повідомлення сексуального характеру (зокрема і в електронному листуванні), які ображають і принижують людину проти її волі. Такі дії караються:

штрафом від 1 360 до 2 720 грн;

громадськими роботами від 20 до 40 годин;

виправними роботами на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Якщо повторити порушення протягом року, то відповідальність посилиться до штрафу на суму 2 720-4 760 грн, громадських робіт від 40 до 60 годин, виправних робіт від одного до двох місяців з відрахуванням 20% доходу чи адміністративного арешту на строк до 15 днів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні штрафують за крадіжки і шахрайство. Але КУпАП відрізняє ці поняття, оскільки шахрайство кваліфікується за Кримінальним кодексом. Існує максимальна сума крадіжки, перевищення якої тягне за собою не адміністративну, а кримінальну відповідальність.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за жартівливий телефонний дзвінок. Таке покарання загрожує людям, які здійснили неправдивий виклик служби оперативного реагування. Йдеться про швидку допомогу, пожежників, поліцію, газову службу тощо.