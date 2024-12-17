Мінімальна сума для шахрайства – коли починається кримінальна відповідальність

Гроші в руці. Фото: УНІАН

В Україні можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності за шахрайські дії, це залежить від суми крадіжки. До серпня 2024 року мінімальний розмір, з якого починалася кваліфікація шахрайства як кримінального правопорушення, був набагато меншим.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка мінімальна сума вважається шахрайством в Україні, посилаючись на законодавство.

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З якої суми починається шахрайство

Згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України, шахрайством називають заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Проте також існує стаття 51 Кодексу про адміністративні правопорушення, за якою кваліфікують дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати.

9 серпня 2024 року набув чинності закон №3886-ІХ про декриміналізацію крадіжок на суму, меншу за 3 028 грн. Раніше кримінальна відповідальність наставала у випадку шахрайства на суму понад 0,2 неоподатковуваного мінімуму, що дорівнює 302,8 грн (у частині кваліфікації правопорушень застосовують не 17 грн, а в 1 514 грн, тобто половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Нині адміністративне покарання передбачено за крадіжку в розмірі до 2 неоподаткованих мінімумів, що становить 3 028 грн (станом на 2024 рік). Саме від цієї суми кваліфікують шахрайство за Кримінальним кодексом.

Яка відповідальність за крадіжку і шахрайство

Дрібне викрадення чужого майна на суму до 757 грн карається штрафом у розмірі від 850 до 1 700 грн, або громадськими роботами на строк від 20 до 30 годин, або адміністративним арештом до 5 днів. Якщо крадіжка вийшла за межі 0,5-2 неоподаткованих мінімумів, то покарання передбачає:

штраф від 1 700 до 5 100 грн;

або громадські роботи від 30 до 40 годин;

або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку;

або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

За повторне порушення протягом року доведеться заплатити штраф у розмірі від 5 100 до 10 200 грн. Що стосується шахрайства, то покарання передбачає адміністративне стягнення в сумі від 34 000 до 51 000 грн, а повторне порушення закону — санкцію в розмірі від 51 000 до 68 000 грн.

Окремим пунктом ККУ визначають відповідальність за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, — штраф від 68 000 до 136 000 грн. Або можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, часто шахраї користуються схемами обману, пов’язаними з онлайн-банкінгами. Періодично з’являються скарги від українців про незаконні списання коштів на рахунках. ПриватБанк дав рекомендації, як клієнтам оперативно реагувати на дії аферистів і повернути свої гроші.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку стикнулися з проблемою шахрайства. Кошти на картці зникли без їх відома, оскільки не спрацювали ліміти. За твердженням фінустанови, вони не займаються розслідуванням подібних випадків, для цього треба звертатися в поліцію.