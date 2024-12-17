Минимальная сумма для мошенничества – когда начинается уголовная ответственность

Деньги в руке. Фото: УНИАН

В Украине могут привлечь к административной или уголовной ответственности за мошеннические действия, это зависит от суммы кражи. До августа 2024 года минимальный размер, с которого начиналась квалификация мошенничества как уголовного преступления, был гораздо меньше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая минимальная сумма считается мошенничеством в Украине, ссылаясь на законодательство.

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С какой суммы начинается мошенничество

Согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины, мошенничеством называют завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Однако также существует статья 51 Кодекса об административных правонарушениях, по которой квалифицируют мелкое похищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты.

9 августа 2024 года вступил в силу закон №3886-ІХ о декриминализации краж на сумму менее 3 028 грн. Ранее уголовная ответственность наступала в случае мошенничества на сумму свыше 0,2 необлагаемого налогом минимума, что равно 302,8 грн (в части квалификации правонарушений применяют не 17 грн, а в 1 514 грн, то есть половину прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

В настоящее время административное наказание предусмотрено за кражу в размере до 2 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 3 028 грн (по состоянию на 2024 год). Именно от этой суммы квалифицируют мошенничество по Уголовному кодексу.

Какая ответственность за кражу и мошенничество

Мелкое похищение чужого имущества на сумму до 757 грн карается штрафом в размере от 850 до 1 700 грн, либо общественными работами сроком от 20 до 30 часов, либо административным арестом до 5 дней. Если кража вышла за пределы 0,5-2 необлагаемых налогом минимумов, то наказание предусматривает:

штраф от 1 700 до 5 100 грн;

или общественные работы от 30 до 40 часов;

или исправительные работы до 1 месяца с вычетом 20% заработка;

или административный арест от 5 до 10 дней.

За повторное нарушение в течение года придется заплатить штраф в размере от 5 100 до 10 200 грн. Что касается мошенничества, то наказание предусматривает административное взыскание от 34 000 до 51 000 грн, а повторное нарушение закона — санкцию в размере от 51 000 до 68 000 грн.

Отдельным пунктом УКУ определяют ответственность за мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему — штраф от 68 000 до 136 000 грн. Или могут лишить свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, часто мошенники пользуются схемами обмана, связанными с онлайн-банкингами. Периодически появляются жалобы украинцев о незаконных списаниях денег на счетах. ПриватБанк дал рекомендации, как клиентам оперативно реагировать на действия аферистов и вернуть свои деньги.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка столкнулись с проблемой мошенничества. Средства на карте пропали без их ведома, поскольку не сработали лимиты. По утверждению банка, они не занимаются расследованием подобных случаев, для этого нужно обращаться в полицию.