Штрафы за переписки – как наказывают за сообщения сексуального характера

Переписка через ноутбук. Фото: Pexels

Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) дополнили несколькими статьями. 19 декабря 2024 года вступил в силу закон №3733-IX, призванный ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Теперь по новой статье "Сексуальное домогательство" украинцев могут штрафовать из-за переписки в социальных сетях и мессенджерах.

Об этом говорится в КУоАП.

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Наказание за унизительные сообщения

В Кодексе об административных правонарушениях появились статьи 173-6 (совершение насилия по признаку пола) и 173-7 (сексуальное домогательство). Первое нововведение предусматривает штрафы для украинцев за умышленные действия физического, психологического или экономического характера, направленные против человека из-за его принадлежности к определенному полу, в результате чего был причинен вред физическому (без телесных повреждений) или психическому здоровью.

Наказание предусматривает:

финансовую санкцию в размере от 1 700 до 3 400 грн;

общественные работы сроком от 20 до 40 часов;

исправительные работы до одного месяца с вычетом 20% заработка.

Повторное нарушение в течение года влечет административную ответственность в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн, общественных работ от 40 до 60 часов, исправительных работ на срок от одного до двух месяцев с вычетом 20% заработка либо административного ареста до 10 дней.

Статья 173-7 КУоАП дает определение сексуального домогательства. Это сознательные слова, жесты, телодвижения и сообщения сексуального характера (в том числе — в электронной переписке), которые оскорбляют и унижают человека против его воли. Такие действия наказываются:

штрафом от 1 360 до 2 720 грн;

общественными работами от 20 до 40 часов;

исправительными работами сроком до одного месяца с вычетом 20% заработка.

Если повторить нарушение в течение года, то ответственность усилится до штрафа на сумму 2 720-4 760 грн, общественных работ от 40 до 60 часов, исправительных работ от одного до двух месяцев с вычетом 20% дохода либо административного ареста на срок до 15 дней.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине штрафуют за кражи и мошенничество. Но КУоАП отличает эти понятия, поскольку мошенничество квалифицируется по Уголовному кодексу. Существует максимальная сумма кражи, превышение которой влечет не административную, а уголовную ответственность.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за шутливый телефонный звонок. Такое наказание грозит людям, совершившим ложный вызов службы оперативного реагирования. Речь идет о скорой помощи, пожарных, полиции, газовой службе и т.д.