Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новые штрафы для украинцев — за что теперь наказывают на 5100 грн arrow

Новые штрафы для украинцев — за что теперь наказывают на 5100 грн

19 декабря 2024 13:58
Елизавета Супивская - редактор
Штрафы за переписки – как наказывают за сообщения сексуального характера
Переписка через ноутбук. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) дополнили несколькими статьями. 19 декабря 2024 года вступил в силу закон №3733-IX, призванный ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Теперь по новой статье "Сексуальное домогательство" украинцев могут штрафовать из-за переписки в социальных сетях и мессенджерах.

Об этом говорится в КУоАП.

Читайте также:

Наказание за унизительные сообщения

В Кодексе об административных правонарушениях появились статьи 173-6 (совершение насилия по признаку пола) и 173-7 (сексуальное домогательство). Первое нововведение предусматривает штрафы для украинцев за умышленные действия физического, психологического или экономического характера, направленные против человека из-за его принадлежности к определенному полу, в результате чего был причинен вред физическому (без телесных повреждений) или психическому здоровью.

Наказание предусматривает:

  • финансовую санкцию в размере от 1 700 до 3 400 грн;
  • общественные работы сроком от 20 до 40 часов;
  • исправительные работы до одного месяца с вычетом 20% заработка.

Повторное нарушение в течение года влечет административную ответственность в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн, общественных работ от 40 до 60 часов, исправительных работ на срок от одного до двух месяцев с вычетом 20% заработка либо административного ареста до 10 дней.

Статья 173-7 КУоАП дает определение сексуального домогательства. Это сознательные слова, жесты, телодвижения и сообщения сексуального характера (в том числе — в электронной переписке), которые оскорбляют и унижают человека против его воли. Такие действия наказываются:

  • штрафом от 1 360 до 2 720 грн;
  • общественными работами от 20 до 40 часов;
  • исправительными работами сроком до одного месяца с вычетом 20% заработка.

Если повторить нарушение в течение года, то ответственность усилится до штрафа на сумму 2 720-4 760 грн, общественных работ от 40 до 60 часов, исправительных работ от одного до двух месяцев с вычетом 20% дохода либо административного ареста на срок до 15 дней.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине штрафуют за кражи и мошенничество. Но КУоАП отличает эти понятия, поскольку мошенничество квалифицируется по Уголовному кодексу. Существует максимальная сумма кражи, превышение которой влечет не административную, а уголовную ответственность.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за шутливый телефонный звонок. Такое наказание грозит людям, совершившим ложный вызов службы оперативного реагирования. Речь идет о скорой помощи, пожарных, полиции, газовой службе и т.д.

закон домогательства штрафы наказание соцсети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:10 Путин выдвинул Зеленскому ультиматум относительно подписания мира

15:08 Комбригу 211-й бригады избрали меру пресечения

14:59 Одесситы остались без воды – где ближайший бювет

14:49 На Харьковщине завтра потеплеет, но будет существовать опасность

14:45 Новые приоритеты ЕС — Зеленский встретился Урсулой фон дер Ляен

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

14:31 Мудрик в день подписания контракта отказался перейти в Челси

14:24 Во Львове переименуют улицу Малиновую — каким будет название

14:22 Победа или поражение — что Путин заявил о событиях в Сирии

14:21 Трамвай №5 не ждите — водитель парализовал движение в Одессе

15:10 Путин выдвинул Зеленскому ультиматум относительно подписания мира

15:08 Комбригу 211-й бригады избрали меру пресечения

14:59 Одесситы остались без воды – где ближайший бювет

14:49 На Харьковщине завтра потеплеет, но будет существовать опасность

14:45 Новые приоритеты ЕС — Зеленский встретился Урсулой фон дер Ляен

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

14:31 Мудрик в день подписания контракта отказался перейти в Челси

14:24 Во Львове переименуют улицу Малиновую — каким будет название

14:22 Победа или поражение — что Путин заявил о событиях в Сирии

14:21 Трамвай №5 не ждите — водитель парализовал движение в Одессе

14:11 Путин предлагает "экспериментальный" удар по Киеву Орешником

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине