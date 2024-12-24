Нові штрафи за порушення комендантської години — що передбачає законопроєкт

Порушення комендантської години — що може змінитися для українців
На розгляд до Верховної Ради Кабінет Міністрів подав законопроєкт №12354, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Він має на меті посилити відповідальність за невиконання особливого законодавства під час воєнного стану.
Про це йдеться у картці законопроєкту №12354.
Які зміни пропонуються у законопроєкті
Автором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно з проєктом закону, до Кодексу адміністративної відповідальності (КУпАП) додасться нова стаття 210-2, яка визначає адміністративну відповідальність за:
- порушення комендантської години — перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток чи посвідчень;
- в’їзд і перебування в населених пунктах, де проводиться загальна евакуація, без відповідних дозволів.
Пропонується встановити такі розміри штрафів:
- за порушення комендантської години — від 850 до 1700 грн, а у випадку повторного порушення протягом року — від 1700 до 3400 грн;
- за в’їзд або перебування в зонах обов’язкової евакуації без дозволу — від 510 до 850 грн, а за повторне порушення — від 1700 до 3400 грн.
Водночас для громадян, які перебувають на вулиці, передбачено винятки у таких випадках:
- прямування до укриттів;
- надання медичної допомоги;
- супроводження поранених чи тяжкохворих;
- проведення евакуації або рятувальних заходів.
Крім того, законопроєкт надає правоохоронним органам право на адміністративне затримання тих, хто порушує правила комендантської години чи евакуації.
Нагадаємо, у КМВА зазначили, що комендантську годину у період різдвяно-новорічних свят не змінюватимуть. Це є неможливим через безпекову ситуацію.
Також ми писали, що з наближенням різдвяно-новорічних свят збільшується ймовірність використання піротехнічних засобів. Але зараз в Україні їх заборонено продавати та використовувати, а за порушення загрожують значні штрафи.
Читайте Новини.LIVE!