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Порушення комендантської години — що може змінитися для українців

24 грудня 2024 08:56
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нові штрафи за порушення комендантської години — що передбачає законопроєкт
Нічне місто. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На розгляд до Верховної Ради Кабінет Міністрів подав законопроєкт №12354, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Він має на меті посилити відповідальність за невиконання особливого законодавства під час воєнного стану.

Про це йдеться у картці законопроєкту №12354.

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Автором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з проєктом закону, до Кодексу адміністративної відповідальності (КУпАП) додасться нова стаття 210-2, яка визначає адміністративну відповідальність за:

  • порушення комендантської години — перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток чи посвідчень;
  • в’їзд і перебування в населених пунктах, де проводиться загальна евакуація, без відповідних дозволів.

Пропонується встановити такі розміри штрафів:

  • за порушення комендантської години — від 850 до 1700 грн, а у випадку повторного порушення протягом року — від 1700 до 3400 грн;
  • за в’їзд або перебування в зонах обов’язкової евакуації без дозволу — від 510 до 850 грн, а за повторне порушення — від 1700 до 3400 грн.

Водночас для громадян, які перебувають на вулиці, передбачено винятки у таких випадках:

  • прямування до укриттів;
  • надання медичної допомоги;
  • супроводження поранених чи тяжкохворих;
  • проведення евакуації або рятувальних заходів.

Крім того, законопроєкт надає правоохоронним органам право на адміністративне затримання тих, хто порушує правила комендантської години чи евакуації.

Нагадаємо, у КМВА зазначили, що комендантську годину у період різдвяно-новорічних свят не змінюватимуть. Це є неможливим через безпекову ситуацію.

Також ми писали, що з наближенням різдвяно-новорічних свят збільшується ймовірність використання піротехнічних засобів. Але зараз в Україні їх заборонено продавати та використовувати, а за порушення загрожують значні штрафи.

комендантська година штрафи воєнний стан законопроєкт правопорушення

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