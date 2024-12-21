Які штрафи загрожуватимуть громадянам за порушення комендантської години

Люди на вулиці вночі. Фото ілюстративне: focus.ua

Кабінет міністрів України планує запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. У п'ятницю, 20 грудня, уряд підтримав відповідний законопроєкт.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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За перебування у громадських місцях у заборонений час (тобто під час комендантської години, — Ред.) без перепусток громадянам призначатимуть штраф у розмірів від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів. Також штрафуватимуть за в'їзд до населених пунктів, де проводиться евакуація, або перебування на цих локаціях без спеціальних дозволів. Сума штрафу за таке порушення становитиме від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Щоправда, штрафуватимуть не всіх. Не каратимуть тих, хто прямує до укриттів, надає медичну або домедичну допомогу, супроводжує поранених або тяжкохворих, здійснює евакуацію, рятує майно або опинився в іншій ситуації, що становить загрозу життю.

Законопроєкт щодо впровадження нових штрафів наразі ще не набув законної сили. Його має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, у Львові наприкінці жовтня відновили роботу таксі в нічний час. Замовити автомобіль через сервіси Bolt і Uklon громадяни тепер можуть навіть під час комендантської години.

Також ми повідомляли, що в Києві в період різдвяних і новорічних свят комендантську годину не будуть ані скорочувати, ані скасовувати. Речник КМВА Михайло Шаманов заявив, що такі обмеження зумовлені загрозами, що пов'язані з війною.