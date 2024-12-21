Какие штрафы будут грозить гражданам за нарушение комендантского часа

Люди на улице ночью. Фото иллюстративное: focus.ua

Кабинет министров Украины планирует ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа. В пятницу, 20 декабря, правительство поддержало соответствующий законопроект.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Какое наказание будет грозить нарушителям комендантского часа

За пребывание в общественных местах в запрещенное время (то есть во время комендантского часа. — Ред.) без пропусков гражданам будут назначать штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов. Также будут штрафовать за въезд в населенные пункты, где проводится эвакуация, или пребывание на этих локациях без специальных разрешений. Сумма штрафа за такое нарушение составит от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов.

Правда, будут штрафовать не всех. Не будут наказывать тех, кто направляется в укрытия, оказывает медицинскую или домедицинскую помощь, сопровождает раненых или тяжелобольных, осуществляет эвакуацию, спасает имущество или оказался в другой ситуации, представляющей угрозу жизни.

Законопроект о внедрении новых штрафов на данный момент еще не вступил в законную силу. Его должна рассмотреть Верховная Рада.

Напомним, во Львове в конце октября возобновили работу такси в ночное время. Заказать автомобиль через сервисы Bolt и Uklon граждане теперь могут даже во время комендантского часа.

Также мы сообщали, что в Киеве в период рождественских и новогодних праздников комендантский час не будут ни сокращать, ни отменять. Спикер КГВА Михаил Шаманов заявил, что такие ограничения обусловлены угрозами, связанными с войной.