Новые штрафы за нарушение комендантского часа — что предусматривает законопроект

Ночной город. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

На рассмотрение Верховной Рады Кабинет Министров подал законопроект №12354, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Он нацелен на усиление ответственности за невыполнение особого законодательства во время военного положения.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12354.

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Автором законопроекта является премьер-министр Денис Шмигаль.

Согласно проекту закона, в Кодекс административной ответственности (КУоАП) добавится новая статья 210-2, которая определяет административную ответственность за:

нарушение комендантского часа — пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков или удостоверений;

въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится всеобщая эвакуация, без соответствующих разрешений.

Предлагается установить следующие размеры штрафов:

за нарушение комендантского часа — от 850 до 1 700 грн, а в случае повторного нарушения в течение года — от 1 700 до 3 400 грн;

за въезд или пребывание в зонах обязательной эвакуации без разрешения — от 510 до 850 грн, а за повторное нарушение — от 1 700 до 3 400 грн.

В то же время для граждан, находящихся на улице, предусмотрены исключения в следующих случаях:

следуют к укрытиям;

оказывают медицинскую помощь;

сопровождают раненых или тяжелобольных;

проводят эвакуацию или спасательные меры.

Кроме того, законопроект предоставляет правоохранительным органам право на административное задержание тех, кто нарушает правила комендантского часа или эвакуации.

Напомним, в КМВА отметили, что комендантский час в период рождественско-новогодних праздников не будет меняться. Это невозможно из-за ситуации безопасности.

Также мы писали, что с приближением рождественско-новогодних праздников увеличивается вероятность использования пиротехнических средств. Но сейчас в Украине их запрещено продавать и использовать, а за нарушения грозят значительные штрафы.