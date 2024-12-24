Новые штрафы за нарушение комендантского часа — что предусматривает законопроект

Нарушение комендантского часа — что может измениться для граждан
На рассмотрение Верховной Рады Кабинет Министров подал законопроект №12354, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Он нацелен на усиление ответственности за невыполнение особого законодательства во время военного положения.
Об этом говорится в карточке законопроекта №12354.
Какие изменения предлагаются в законопроекте
Автором законопроекта является премьер-министр Денис Шмигаль.
Согласно проекту закона, в Кодекс административной ответственности (КУоАП) добавится новая статья 210-2, которая определяет административную ответственность за:
- нарушение комендантского часа — пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков или удостоверений;
- въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится всеобщая эвакуация, без соответствующих разрешений.
Предлагается установить следующие размеры штрафов:
- за нарушение комендантского часа — от 850 до 1 700 грн, а в случае повторного нарушения в течение года — от 1 700 до 3 400 грн;
- за въезд или пребывание в зонах обязательной эвакуации без разрешения — от 510 до 850 грн, а за повторное нарушение — от 1 700 до 3 400 грн.
В то же время для граждан, находящихся на улице, предусмотрены исключения в следующих случаях:
- следуют к укрытиям;
- оказывают медицинскую помощь;
- сопровождают раненых или тяжелобольных;
- проводят эвакуацию или спасательные меры.
Кроме того, законопроект предоставляет правоохранительным органам право на административное задержание тех, кто нарушает правила комендантского часа или эвакуации.
Напомним, в КМВА отметили, что комендантский час в период рождественско-новогодних праздников не будет меняться. Это невозможно из-за ситуации безопасности.
Также мы писали, что с приближением рождественско-новогодних праздников увеличивается вероятность использования пиротехнических средств. Но сейчас в Украине их запрещено продавать и использовать, а за нарушения грозят значительные штрафы.
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