Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине сократили длительность отопительного сезона — детали

В Украине сократили длительность отопительного сезона — детали

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 10:45
Отопительный сезон в Украине продлится меньше — к чему готовиться украинцам
Люди держат руки на батарее. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины изменил сроки продолжительности межотопительного и отопительного сезонов. Это сделано в рамках Положения о специальных обязанностях для участников рынка природного газа.

О том, как решили изменить продолжительность отопительного сезона в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета министров Украины №1267.

Реклама
Читайте также:

Как изменили продолжительность отопительного сезона в Украине

Согласно новому постановлению от 8 октября 2025 года, отопительный сезон 2025-2026 годов продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Постановление №1267 вносит изменения в ранее принятое постановление КМУ от 19 июля 2022 года №812, которое регулирует поставки газа производителям тепловой энергии и бюджетным организациям.

В тексте Положения обновлены календарные сроки межотопительного и отопительного периодов. В частности, в приложении к Положению, в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1, после формулировки "с 1 мая 2025 г. до 31 октября 2025 г. (межотопительный период)" добавлено уточнение: "с 1 ноября 2025 г. до 31 марта 2026 г. (отопительный период)".

Стоит отметить, что ранее отопительный сезон устанавливался с 15 октября по 15 апреля, поэтому новым решением правительства его продолжительность сокращена до пяти месяцев. Предполагается, что в случае досрочного начала подачи тепла льготы и субсидии за это дополнительное время начисляться не будут.

Ранее мы писали, что с 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет автоматически пересчитывать жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов. Однако некоторым гражданам придется подать новое заявление.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон стартует, когда средняя суточная температура длительное время не превышает +8 °C. Однако, чтобы получать правильные счета за тепло, важно вовремя выполнить все необходимые процедуры.

тарифы коммунальные услуги отопительный сезон теплоснабжение отопление
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации