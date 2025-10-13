Отопительный сезон в Украине продлится меньше — к чему готовиться украинцам

Люди держат руки на батарее. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины изменил сроки продолжительности межотопительного и отопительного сезонов. Это сделано в рамках Положения о специальных обязанностях для участников рынка природного газа.

О том, как решили изменить продолжительность отопительного сезона в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета министров Украины №1267.

Как изменили продолжительность отопительного сезона в Украине

Согласно новому постановлению от 8 октября 2025 года, отопительный сезон 2025-2026 годов продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Постановление №1267 вносит изменения в ранее принятое постановление КМУ от 19 июля 2022 года №812, которое регулирует поставки газа производителям тепловой энергии и бюджетным организациям.

В тексте Положения обновлены календарные сроки межотопительного и отопительного периодов. В частности, в приложении к Положению, в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1, после формулировки "с 1 мая 2025 г. до 31 октября 2025 г. (межотопительный период)" добавлено уточнение: "с 1 ноября 2025 г. до 31 марта 2026 г. (отопительный период)".

Стоит отметить, что ранее отопительный сезон устанавливался с 15 октября по 15 апреля, поэтому новым решением правительства его продолжительность сокращена до пяти месяцев. Предполагается, что в случае досрочного начала подачи тепла льготы и субсидии за это дополнительное время начисляться не будут.

Ранее мы писали, что с 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет автоматически пересчитывать жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов. Однако некоторым гражданам придется подать новое заявление.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон стартует, когда средняя суточная температура длительное время не превышает +8 °C. Однако, чтобы получать правильные счета за тепло, важно вовремя выполнить все необходимые процедуры.