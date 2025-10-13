Опалювальний сезон в Україні триватиме менше — до чого готуватися українцям

Люди тримають руки на батареї. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України змінив строки тривалості міжопалювального та опалювального сезонів. Це зроблено в межах Положення про спеціальні обов’язки для учасників ринку природного газу.

Про те, як вирішили змінити тривалість опалювального сезону у 2025 році, зазначається у постанові Кабінету міністрів України №1267.

Реклама

Читайте також:

Як змінили тривалість опалювального сезону в Україні

Згідно з новою постановою від 8 жовтня 2025 року, опалювальний сезон 2025–2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Постанова №1267 вносить зміни до раніше ухваленої постанови КМУ від 19 липня 2022 року №812, яка регулює постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним організаціям.

У тексті Положення оновлено календарні терміни міжопалювального та опалювального періодів. Зокрема, у додатку до Положення, в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1, після формулювання "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" додано уточнення: "з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)".

Варто зазначити, що раніше опалювальний сезон встановлювався з 15 жовтня по 15 квітня, тож новим рішенням уряду його тривалість скорочено до п’яти місяців. Передбачається, що у випадку дострокового початку подачі тепла пільги та субсидії за цей додатковий час нараховуватися не будуть.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України почне автоматично перераховувати житлові субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 років. Проте деяким громадянам доведеться подати нову заяву.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон стартує, коли середня добова температура тривалий час не перевищує +8 °C. Однак, щоб отримувати правильні рахунки за тепло, важливо вчасно виконати всі необхідні процедури.