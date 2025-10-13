Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні скоротили тривалість опалювального сезону — деталі

В Україні скоротили тривалість опалювального сезону — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:45
Опалювальний сезон в Україні триватиме менше — до чого готуватися українцям
Люди тримають руки на батареї. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України змінив строки тривалості міжопалювального та опалювального сезонів. Це зроблено в межах Положення про спеціальні обов’язки для учасників ринку природного газу.

Про те, як вирішили змінити тривалість опалювального сезону у 2025 році, зазначається у постанові Кабінету міністрів України №1267. 

Реклама
Читайте також:

Як змінили тривалість опалювального сезону в Україні

Згідно з новою постановою від 8 жовтня 2025 року, опалювальний сезон 2025–2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Постанова №1267 вносить зміни до раніше ухваленої постанови КМУ від 19 липня 2022 року №812, яка регулює постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним організаціям.

У тексті Положення оновлено календарні терміни міжопалювального та опалювального періодів. Зокрема, у додатку до Положення, в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1, після формулювання "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" додано уточнення: "з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)".

Варто зазначити, що раніше опалювальний сезон встановлювався з 15 жовтня по 15 квітня, тож новим рішенням уряду його тривалість скорочено до п’яти місяців. Передбачається, що у випадку дострокового початку подачі тепла пільги та субсидії за цей додатковий час нараховуватися не будуть.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України почне автоматично перераховувати житлові субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 років. Проте деяким громадянам доведеться подати нову заяву.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон стартує, коли середня добова температура тривалий час не перевищує +8 °C. Однак, щоб отримувати правильні рахунки за тепло, важливо вчасно виконати всі необхідні процедури.

тарифи комунальні послуги опалювальний сезон теплопостачання опалення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації