Тарифы на электроэнергию — в Раде рассказали, когда могут пересмотреть цены

Деньги и квитанции в руках. Фото: Новости.LIVE

В Украине после завершения отопительного сезона 2024-2025 могут вырасти тарифы на электроэнергию. Однако насколько обоснованным будет такое решение, будут выяснять.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунуслуг Алексей Кучеренко во время эфира канала "Киев24".

Читайте также:

Объективность повышения тарифа на электроэнергию

По его словам, правительство попытается снова повысить стоимость электроэнергии, как и прошлым летом. Речь идет о постановлении правительства №632 от 31.05.2024, которое предполагало, что с 1 июня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет составлять 4,32 грн/кВт час вместо 2,64 грн/кВт.

Однако тогда никаких расчетов и обоснования соответствующего повышения Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не предоставила.

"По электроэнергии, я думаю, будут попытки после отопительного сезона повышать пытаться этот тариф регулируемый в 4,32 грн. Но я могу сказать одно как глава следственной комиссии, основная задача нашей следственной комиссии по ценообразованию — это изучить обоснованность этого тарифа. Я уже сейчас могу сказать, что расчеты, обоснование, когда нам с вами поднимали до 4,32 грн 1 июня, правительство не имеет, их не существует. Никаких расчетов они показать на сегодняшний день не могут. В первую очередь, Национальная комиссия по регулированию энергетики, которая была обязана произвести эти расчеты и обосновать", — подчеркнул Кучеренко.

Следует отметить, что прошлой весной в Министерстве энергетики объяснили необходимость повышения тарифа на электроэнергию тем, что Россия систематически разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому необходимы были средства на ремонт. Государство в этих условиях не могло удерживать сверхнизкую льготную стоимость для всех потребителей, поскольку тариф в 2,64 грн/кВт, как утверждали, покрывал только треть реальной стоимости электроэнергии.

Напомним, на днях в Кабинете министров заверили, что в Украине тарифы на коммунальные услуги останутся в силе до конца отопительного сезона. Неизменные тарифы гарантирует программа "Зимней поддержки".

Также мы писали, что в Украине стоимость водоснабжения и водоотвода может вырасти в начале 2025 года. Соответствующий процесс пересмотра цен запустил регулятор.