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Тарифи на комуналку — відомо, коли можуть зрости ціни

4 грудня 2024 08:49
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на комунальні послуги — коли можуть переглянути ціни
Гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними до кінця опалювального сезону, який завершиться у середині квітня наступного року. Тобто ціни на природний газ, теплопостачання та електроенергію можуть переглянути після зими.

Про це йшлося на засіданні Кабінету міністрів.

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Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, програма "Зимової підтримки" гарантує незмінні тарифи на комунальні послуги взимку.

"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", — повідомив очільник уряду.

Скільки зараз платять українці за комуналку

Левовій частці українців (98% або близько 12 млн домогосподарств) природний газ НАК "Нафтогаз України" обходиться в 7,96 грн за кубометр в рамках річних контрактів, які завершуються 30 квітня 2025 року. Клієнти інших газопостачальних компаній платять за кубометр від 7,76 до 9,99 грн.
 
Електроенергія для побутових споживачів коштує 4,32 грн за кВт-годину, однак діють і пільгові умови для власників установок електроопалення (2,64 грн/кВт-годину), а саме:

  • 1,08 тис. грн — за 250 кВт-год;
  • 2,16 тис. грн — за 500 кВт-год;
  • 4,3 тис. грн — за 1 000 кВт-год.

У нічний час із 23:00 до 07:00 тариф становить 2,16 грн за кВт-год.

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення по Україні різна — варіюється від 24,52 до 45,97 грн за кубометр. У деяких громадах протягом року підвищували ціни на воду за рішенням місцевої влади на 40%.

Нагадаємо, Нацкомісія з тарифів раніше розглянула питання щодо регулювання енергоринків. Вона ухвалила рішення щодо граничних цін для забезпечення стабільності ринку електричної енергії.

Раніше ми також писали, що в Україні є категорії людей, яким надають  пільги з оплати комунальних послуг. На знижки, що можуть досягати 100%, можуть розраховувати військові та ветерани.

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