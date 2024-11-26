Тарифи на електроенергію – які прайс-кепи встановили в Україні

Платіжки за комунільні послуги. Фото: УНІАН

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 25 листопада провела засідання, на якому розглянула питання щодо регулювання енергетичних ринків. Фахівці ухвалили рішення стосовно граничних цін, аби забезпечити стабільність ринку електроенергії.

Про це стало відомо із трансляції відкритого засідання НКРЕКП.

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Граничні ціни на електроенергію

Прайс-кепи стосуються не побутових абонентів, а ринків: "на добу наперед", внутрішньодобового та балансуючого. Для виведення обґрунтованих цін провели оперативний моніторинг на ринках електричної енергії у суміжних європейських країнах, а також здійснили прогноз з урахуванням форвардних контрактів і очікуваного сезонного зниження вартості ресурсу.

Як результат, НКРЕКП вирішила залишити прайс-кепи на поточному рівні. На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку діятимуть такі максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку такі максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна зафіксується на рівні 0,01 грн/МВт·год. Водночас фахівці не виключають, що у грудні доведеться запустити регуляторну процедура щодо перегляду прайс-кепів, якщр ситуація на ринку різко зміниться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для побутових споживачів не планують змінювати тарифи на газ та електроенергію. Клієнти Нафтогазу надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубічний метр, а за світло українці віддаватимуть 4,32 грн за кожну кВт*год.

Також ми писали, що Ольга Бабій із Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розкритикувала заяви щодо підвищення тарифів на електроенергію. За її словами, деякі експертні припущення з приводу потенційних змін є неадекватними.