Тарифы на электроэнергию – какие прайс-кэпы установили в Украине

Платежки за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 25 ноября провела заседание, на котором рассмотрела вопросы регулирования энергетических рынков. Специалисты приняли решение о предельных ценах, чтобы обеспечить стабильность рынка электроэнергии.

Об этом стало известно из трансляции открытого заседания НКРЭКУ.

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Предельные цены на электроэнергию

Прайс-кэпы касаются не бытовых абонентов, а рынков: "на сутки вперед", внутрисуточного и балансирующего. Для вывода обоснованных цен провели оперативный мониторинг на рынках электрической энергии в сопредельных европейских странах, а также провели прогноз с учетом форвардных контрактов и ожидаемого сезонного снижения стоимости ресурса.

Как результат, НКРЭКУ решила оставить прайс-кепы на текущем уровне. На рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке будут действовать такие максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 —- 9 000,00 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке такие максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·час.

Минимальная граничная цена зафиксируется на уровне 0,01 грн/МВт·час. Однако специалисты не исключают, что в декабре придется запустить регуляторную процедуру по пересмотру прайс-кэпов, если ситуация на рынке резко изменится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для бытовых потребителей не планируют изменять тарифы на газ и электроэнергию. Клиенты Нафтогаза в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубический метр, а за свет украинцы будут отдавать 4,32 грн за каждый кВт*ч.

Также мы писали, что Ольга Бабий из Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, раскритиковала заявления о повышении тарифов на электроэнергию. По ее словам, некоторые экспертные предположения по поводу потенциальных изменений неадекватны.