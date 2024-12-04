Тарифы на коммунальные услуги — когда могут пересмотреть цены

Тарифы на коммуналку — известно, когда цены могут вырасти
В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными до конца отопительного сезона, который завершится в середине апреля следующего года. То есть, цены на природный газ, теплоснабжение и электроэнергию могут пересмотреть после зимы.
Об этом говорилось на заседании Кабинета министров.
Гарантия неизменных тарифов зимой
Как отметил премьер Денис Шмыгаль, программа "Зимней поддержки" гарантирует неизменные тарифы на коммунальные услуги зимой.
"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", — сообщил глава правительства.
Сколько сейчас платят украинцы за коммуналку
Львиной доле украинцев (98% или около 12 млн домохозяйств) природный газ НАК "Нафтогаз Украины" обходиться в 7,96 грн за кубометр в рамках годовых контрактов, завершающихся 30 апреля 2025 года. Клиенты других газоснабжающих компаний платят за кубометр от 7,76 до 9,99 грн.
Электроэнергия для бытовых потребителей стоит 4,32 грн за кВт-час, однако действуют и льготные условия для владельцев установок электроотопления (2,64 грн/кВт-час), а именно:
- 1,08 тыс. грн — за 250 кВт-ч;
- 2,16 тыс. грн — за 500 кВт-ч;
- 4,3 тыс. грн — за 1 000 кВт-ч.
В ночное время с 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 грн за кВт-ч.
Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода по Украине разная — варьируется от 24,52 до 45,97 грн за кубометр. В некоторых громадах в течение года повышались цены на воду по решению местных властей на 40%.
Напомним, Нацкомиссия по тарифам ранее рассмотрела вопрос о регулировании энергорынков. Она приняла решение о граничных ценах для обеспечения стабильности рынка электрической энергии.
Ранее мы также писали, что в Украине есть категории людей, которым предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг. На скидки, достигающие 100%, могут рассчитывать военные и ветераны.
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