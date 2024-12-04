Тарифы на коммунальные услуги — когда могут пересмотреть цены

Деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными до конца отопительного сезона, который завершится в середине апреля следующего года. То есть, цены на природный газ, теплоснабжение и электроэнергию могут пересмотреть после зимы.

Об этом говорилось на заседании Кабинета министров.

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Как отметил премьер Денис Шмыгаль, программа "Зимней поддержки" гарантирует неизменные тарифы на коммунальные услуги зимой.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", — сообщил глава правительства.

Сколько сейчас платят украинцы за коммуналку

Львиной доле украинцев (98% или около 12 млн домохозяйств) природный газ НАК "Нафтогаз Украины" обходиться в 7,96 грн за кубометр в рамках годовых контрактов, завершающихся 30 апреля 2025 года. Клиенты других газоснабжающих компаний платят за кубометр от 7,76 до 9,99 грн.



Электроэнергия для бытовых потребителей стоит 4,32 грн за кВт-час, однако действуют и льготные условия для владельцев установок электроотопления (2,64 грн/кВт-час), а именно:

1,08 тыс. грн — за 250 кВт-ч;

2,16 тыс. грн — за 500 кВт-ч;

4,3 тыс. грн — за 1 000 кВт-ч.

В ночное время с 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 грн за кВт-ч.

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода по Украине разная — варьируется от 24,52 до 45,97 грн за кубометр. В некоторых громадах в течение года повышались цены на воду по решению местных властей на 40%.

Напомним, Нацкомиссия по тарифам ранее рассмотрела вопрос о регулировании энергорынков. Она приняла решение о граничных ценах для обеспечения стабильности рынка электрической энергии.

Ранее мы также писали, что в Украине есть категории людей, которым предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг. На скидки, достигающие 100%, могут рассчитывать военные и ветераны.