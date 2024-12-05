Тарифи на електроенергію — у Раді розповіли, коли можуть переглянути ціни

Гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні після завершення опалювального сезону 2024-2025 можуть зрости тарифи на електроенергію. Проте, наскільки обґрунтованим буде таке рішення, будуть з'ясовувати.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунпослуг Олексій Кучеренко під час ефіру каналу "Київ24".

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Об'єктивність підвищення тарифу на електроенергію

За його словами, уряд спробує знову підвищити вартість електроенергії, як і минулого літа. Йдеться про постанову уряду №632 від 31.05.2024, яка передбачала, що з 1 червня тариф на електроенергію для побутових споживачів становитиме 4,32 грн/кВт год замість 2,64 грн/кВт.

Однак тоді жодних розрахунків та обґрунтування відповідного підвищення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не надала.

"По електроенергії, я думаю, будуть спроби після опалювального сезону підвищувати намагатися цей тариф регульований у 4,32 грн. Але я можу сказати одне як голова слідчої комісії, основне завдання нашої слідчої комісії по ціноутворенню — це вивчити обґрунтованість цього тарифу. Я вже зараз можу сказати, що розрахунків, обґрунтування, коли нам з вами підіймали до 4,32 грн 1 червня, уряд не має, їх не існує. Ніяких розрахунків вони показати на сьогодні не можуть. У першу чергу, Національна комісія з регулювання енергетики, яка була зобов'язана зробити ці розрахунки і обґрунтувати", — наголосив Кучеренко.

Варто зауважити, що минулої весни у Міністерстві енергетики пояснили необхідність підвищення тарифу на електроенергію тим, що Росія систематично руйнувала енергетичну інфраструктуру України, тому були необхідні кошти на ремонти. Держава в цих умовах не могла утримувати наднизьку пільгову вартість для всіх споживачів, оскільки тариф у 2,64 грн/кВт, як стверджували, покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

Нагадаємо, днями у Кабінеті міністрів запевнили, що в Україні тарифи на комунальні послуги залишаться чинними до кінця опалювального сезону. Незмінні тарифи гарантує програма "Зимової підтримки".

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