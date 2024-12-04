Тарифи на водопостачання у 2025 році — що може змінитися

Кран з водою. Фото: pexels

В Україні ціни на водопостачання та водовідведення можуть змінитися у перший день 2025 року. Процес перегляду тарифів для водоканалів запустила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Це рішення підтримали представники регулятора на засіданні 4 грудня.

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Що може змінитися

НКРЕКП пропонує, аби з 1 січня оптові тарифи на водовідведення для низки водоканалів були такими:

КП "Івано-"Франківськводоекотехпром" — 7,29 грн (за 1 кубометр без ПДВ);

ТОВ "Інфокс" (Одеса) — 10,96 грн;

"Чернівціводоканал" — 11,13 грн;

"Київводоканал" — 10,94 грн;

"Дніпроводоканал" — 12,65 грн;

"Житомирводоканал" — 15,08 грн;

"Черкасиводоканал" — 12,07 грн;

"Вінницяоблводоканал" — 17,93 грн;

"Харківводоканал" — 14,66 грн.

Передбачається також, що вартість 1 кубометру водопостачання для непобутових споживачів з нового року теж може змінитися:

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 18,54 грн;

МКМ "Львівводоканал" — 22,28 грн;

ТОВ "Інфокс" (Одеса) — 25,84 грн;

"Чернівціводоканал" — 26,09 грн;

"Київводоканал" — 22,87 грн;

"Дніпроводоканал" — 26,05 грн;

"Житомирводоканал" — 29,17 грн;

"Черкасиводоканал" — 22,38 грн;

"Вінницяоблводоканал" — 30,64 грн;

"Харківводоканал" — 32,4 грн;

АТ "Українська залізниця" — 44,05 грн.

Можуть відбутися зміни у тарифах й на централізоване водовідведення для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ), а саме:

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 18,32 грн; Львівводоканал — 12,23 грн;

ТОВ "Інфокс" (Одеса) — 20,46 грн;

"Чернівціводоканал" — 12,8 грн;

"Київводоканал" — 18,78 грн;

"Дніпроводоканал" — 17,12 грн;

"Житомирводоканал" — 39,85 грн;

"Черкасиводоканал" — 19,52 грн;

"Вінницяоблводоканал" — 18,57 грн;

"Харківводоканал" — 16,33 грн;

АТ "Українська залізниця" — 31,79 грн.

Також у пресслужбі регулятора зауважують, що побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за централізоване водопостачання і водовідведення за цінами, які були затверджені станом на 24 лютого 2022 року.

Тарифи на електроенергію у 2025 році — чи зміняться ціни

4 грудня також стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути "прайс-кепи" для непобутових споживачів. Вважається, що завдяки змінам країна зможе збільшити комерційний імпорт струму з Євросоюзу.

Нагадаємо, 3 грудня очільник Кабміну Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на комунальні послуги для українців залишаться без змін до квітня 2025 року. Мова про тарифи на природний газ, теплопостачання та електроенергію.

Також Новини.Live розповідали, що деякі українці можуть користуватися пільгами на оплату комуналки. Так, 100% знижку надають ветеранам та військовим.