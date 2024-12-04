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Тарифы на воду хотят пересмотреть – к чему готовиться украинцам

4 декабря 2024 21:54
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Тарифы на водоснабжение в 2025 году - что может измениться
Кран с водой. Фото: pexels.com
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине цены на водоснабжение и водоотвод могут измениться в первый день 2025 года. Процесс пересмотра тарифов для водоканалов запустила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Это решение было поддержано представителями регулятора на заседании 4 декабря.

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Что может измениться

НКРЭКУ предлагает, чтобы с 1 января оптовые тарифы на водоотвод для ряда водоканалов были такими:

  • КП "Ивано-"Франковскводоэкотехпром" – 7,29 грн (за 1 кубометр без НДС);
  • ООО "Инфокс" (Одесса) – 10,96 грн;
  • "Черновцыводоканал" – 11,13 грн;
  • "Киевводоканал" – 10,94 грн;
  • "Днепропроводоканал" – 12,65 грн;
  • "Житомирводоканал" – 15,08 грн;
  • "Черкассыводоканал" – 12,07 грн;
  • "Винницаоблводоканал" – 17,93 грн;
  • "Харьковводоканал" – 14,66 грн.

Предполагается также, что стоимость 1 кубометра водоснабжения для небытовых потребителей с нового года тоже может измениться:

  • для КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 18,54 грн;
  • "Львовводоканал" – 22,28 грн;
  • ООО "Инфокс" (Одесса) – 25,84 грн;
  • "Черновцыводоканал" – 26,09 грн;
  • "Киевводоканал" – 22,87 грн;
  • "Днепропроводоканал" – 26,05 грн;
  • "Житомирводоканал" – 29,17 грн;
  • "Черкассыводоканал" – 22,38 грн;
  • "Винницаоблводоканал" – 30,64 грн;
  • "Харьковводоканал" – 32,4 грн;
  • АО "Укрзализныця" – 44,05 грн.

Могут быть изменения в тарифах и на централизованный водоотвод для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС). Например:

  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 18,32 грн;
  • ООО "Инфокс" (Одесса) – 20,46 грн;
  • "Черновцыводоканал" – 12,8 грн;
  • "Киевводоканал" – 18,78 грн;
  • "Днепропроводоканал" – 17,12 грн;
  • "Житомирводоканал" – 39,85 грн;
  • "Черкассыводоканал" – 19,52 грн;
  • "Винницаоблводоканал" – 18,57 грн;
  • "Харьковводоканал" – 16,33 грн;
  • "Укрзализныця" – 31,79 грн.

Также в пресс-службе регулятора отмечают, что бытовые потребители и дальше будут платить за централизованное водоснабжение и водоотвод по ценам, утвержденным по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Тарифы на электроэнергию в 2025 году — изменятся ли цены

4 декабря также стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть "прайс-кепы" для небытовых потребителей. Считается, что благодаря изменениям страна сможет увеличить коммерческий импорт тока из Евросоюза.

Напомним, 3 декабря глава Кабмина Денис Шмигаль заверил, что тарифы на коммунальные услуги для украинцев останутся без изменений до апреля 2025 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут пользоваться льготами на оплату коммуналки. Так, 100% скидку предоставляют ветеранам и военным.

тарифы водоснабжение вода цены НКРЭКУ

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