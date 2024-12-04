Тарифы на водоснабжение в 2025 году - что может измениться

Кран с водой. Фото: pexels.com

В Украине цены на водоснабжение и водоотвод могут измениться в первый день 2025 года. Процесс пересмотра тарифов для водоканалов запустила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Это решение было поддержано представителями регулятора на заседании 4 декабря.

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Что может измениться

НКРЭКУ предлагает, чтобы с 1 января оптовые тарифы на водоотвод для ряда водоканалов были такими:

КП "Ивано-"Франковскводоэкотехпром" – 7,29 грн (за 1 кубометр без НДС);

ООО "Инфокс" (Одесса) – 10,96 грн;

"Черновцыводоканал" – 11,13 грн;

"Киевводоканал" – 10,94 грн;

"Днепропроводоканал" – 12,65 грн;

"Житомирводоканал" – 15,08 грн;

"Черкассыводоканал" – 12,07 грн;

"Винницаоблводоканал" – 17,93 грн;

"Харьковводоканал" – 14,66 грн.

Предполагается также, что стоимость 1 кубометра водоснабжения для небытовых потребителей с нового года тоже может измениться:

для КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 18,54 грн;

"Львовводоканал" – 22,28 грн;

ООО "Инфокс" (Одесса) – 25,84 грн;

"Черновцыводоканал" – 26,09 грн;

"Киевводоканал" – 22,87 грн;

"Днепропроводоканал" – 26,05 грн;

"Житомирводоканал" – 29,17 грн;

"Черкассыводоканал" – 22,38 грн;

"Винницаоблводоканал" – 30,64 грн;

"Харьковводоканал" – 32,4 грн;

АО "Укрзализныця" – 44,05 грн.

Могут быть изменения в тарифах и на централизованный водоотвод для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС). Например:

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 18,32 грн;

ООО "Инфокс" (Одесса) – 20,46 грн;

"Черновцыводоканал" – 12,8 грн;

"Киевводоканал" – 18,78 грн;

"Днепропроводоканал" – 17,12 грн;

"Житомирводоканал" – 39,85 грн;

"Черкассыводоканал" – 19,52 грн;

"Винницаоблводоканал" – 18,57 грн;

"Харьковводоканал" – 16,33 грн;

"Укрзализныця" – 31,79 грн.

Также в пресс-службе регулятора отмечают, что бытовые потребители и дальше будут платить за централизованное водоснабжение и водоотвод по ценам, утвержденным по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Тарифы на электроэнергию в 2025 году — изменятся ли цены

4 декабря также стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть "прайс-кепы" для небытовых потребителей. Считается, что благодаря изменениям страна сможет увеличить коммерческий импорт тока из Евросоюза.

Напомним, 3 декабря глава Кабмина Денис Шмигаль заверил, что тарифы на коммунальные услуги для украинцев останутся без изменений до апреля 2025 года.

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