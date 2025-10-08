Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине могут создать "банк банков" — что это значит

В Украине могут создать "банк банков" — что это значит

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 16:06
Рада поддержала законопроект о "банке банков" — что это значит для украинцев
Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11238, который предусматривает создание Национального учреждения развития (НУР). Новая структура сможет финансировать восстановление деоккупированных территорий, поддерживать бизнес внутренне перемещенных лиц и инвестировать в оборонные, инфраструктурные и другие стратегически важные направления.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Что такое Национальное учреждение развития

НУР будет специализированным государственным финансовым учреждением, которое будет работать по принципу "банка банков". Ее задача — реализация программ кредитования для восстановления страны и содействие структурным изменениям в экономике.

"Украина нуждается в собственной KfW. Национальное учреждение развития станет не просто новой структурой, а необходимым элементом эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в сферах, где частный капитал не срабатывает", — убежден Гетманцев.

По его словам, создание НУР можно реализовать на базе Фонда развития предпринимательства, который уже имеет успешный опыт поддержки малого и среднего бизнеса. Модель учреждения частично наследует опыт немецкого KfW — Кредитного учреждения для реконструкции, которое было основано после Второй мировой войны в рамках Плана Маршала.

Что изменит создание Национального учреждения развития

По его словам, НУР станет важным инструментом в послевоенном восстановлении страны. Оно должно обеспечить эффективное использование ресурсов, привлечение капитала и поддержку бизнеса там, где частные инвесторы не готовы работать из-за высоких рисков.

Основная цель законопроекта — улучшить доступ к финансированию для предприятий, пострадавших от войны. В частности, речь идет о:

  • проектах с высоким уровнем риска;
  • бизнесы, которые были созданы внутренне перемещенными лицами;
  • компаниях, которые были перемещены или действуют в прифронтовых регионах.

Закон также должен стимулировать привлечение частных инвестиций в процесс восстановления экономики через различные финансовые инструменты и поддержку малого и среднего бизнеса, который продолжает работать даже в сложных условиях.

Кроме того, предусмотрена помощь физическим лицам, которые не могут получить кредиты на приемлемых условиях из-за кризиса или несовершенства финансового рынка.

Документ также совершенствует работу Экспортно-кредитного агентства. Оно сможет страховать риски военного или политического характера и участвовать в государственных программах компенсации убытков, вызванных войной.

Ранее мы писали, что Правительство Украины приняло решение начать процесс подготовки к продаже долей в уставном капитале двух национализированных банков. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии, направленной на сокращение роли государства в отечественном финансовом секторе.

Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины объявил о старте общенациональной инициативы по сбору монет всех номиналов — от самых маленьких копеек до гривен. Целью акции является благотворительный сбор, который продлится до 28 ноября 2025 года.

Даниил Гетманцев банки экономика бизнес финансы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации