Рада поддержала законопроект о "банке банков" — что это значит для украинцев

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11238, который предусматривает создание Национального учреждения развития (НУР). Новая структура сможет финансировать восстановление деоккупированных территорий, поддерживать бизнес внутренне перемещенных лиц и инвестировать в оборонные, инфраструктурные и другие стратегически важные направления.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что такое Национальное учреждение развития

НУР будет специализированным государственным финансовым учреждением, которое будет работать по принципу "банка банков". Ее задача — реализация программ кредитования для восстановления страны и содействие структурным изменениям в экономике.

"Украина нуждается в собственной KfW. Национальное учреждение развития станет не просто новой структурой, а необходимым элементом эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в сферах, где частный капитал не срабатывает", — убежден Гетманцев.

По его словам, создание НУР можно реализовать на базе Фонда развития предпринимательства, который уже имеет успешный опыт поддержки малого и среднего бизнеса. Модель учреждения частично наследует опыт немецкого KfW — Кредитного учреждения для реконструкции, которое было основано после Второй мировой войны в рамках Плана Маршала.

Что изменит создание Национального учреждения развития

По его словам, НУР станет важным инструментом в послевоенном восстановлении страны. Оно должно обеспечить эффективное использование ресурсов, привлечение капитала и поддержку бизнеса там, где частные инвесторы не готовы работать из-за высоких рисков.

Основная цель законопроекта — улучшить доступ к финансированию для предприятий, пострадавших от войны. В частности, речь идет о:

проектах с высоким уровнем риска;

бизнесы, которые были созданы внутренне перемещенными лицами;

компаниях, которые были перемещены или действуют в прифронтовых регионах.

Закон также должен стимулировать привлечение частных инвестиций в процесс восстановления экономики через различные финансовые инструменты и поддержку малого и среднего бизнеса, который продолжает работать даже в сложных условиях.

Кроме того, предусмотрена помощь физическим лицам, которые не могут получить кредиты на приемлемых условиях из-за кризиса или несовершенства финансового рынка.

Документ также совершенствует работу Экспортно-кредитного агентства. Оно сможет страховать риски военного или политического характера и участвовать в государственных программах компенсации убытков, вызванных войной.

