Разрешение мужчинам до 22 лет на выезд из Украины — какой бизнес испытывает дефицит кадров и что делать с зарплатами

В августе 2025 года правительство Украины официально смягчило правила пересечения границы: мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили свободно выезжать за пределы страны. Это решение быстро вызвало волну обсуждений в обществе и бизнес-среде, ведь молодежь этой возрастной группы традиционно хорошо представлена в ряде секторов экономики.

Решение о разрешении на выезд за пределы Украины мужчинам от 18 до 22 лет вызвало заметный, но пока преимущественно краткосрочный эффект оттока, рассказал Новини.LIVE финансовый консультант Иван Осипенко.

По его словам, часть компаний уже сообщает об увольнении или отсутствии молодых претендентов на вакансии, но массового "коллапса" на рынке труда пока не наблюдается.

"В определенных отраслях кадровый дефицит обостряется именно из-за оттока молодежи. Несмотря на то, что по различным опросам не все мужчины этой возрастной группы собираются уезжать надолго, это не устраняет немедленных проблем для работодателей", — добавил Осипенко.

Каким отраслям сложнее найти работников

По словам эксперта, сейчас наибольший дефицит молодых работников испытывают такие отрасли:

Гостинично-ресторанный бизнес и ритейл (баристы, официанты, продавцы).

Пищевая промышленность и легкое производство.

Логистика, водительские и курьерские услуги.

Строительство и сельское хозяйство.

"Если говорить о закрытии бизнеса из-за недостатка молодежи, а именно на это жалуются многие представители гостинично-ресторанного бизнеса — то это означает, что изначально бизнес-модель была построена неправильно или непрозрачно. Цель понятна — избежание дополнительных налогов", — считает эксперт.

В других сферах экономики ситуация не столь критична, как в гостинично-ресторанном бизнесе, но похожа, пояснил Иван Осипенко.

"Те, кто пытался избежать уплаты налогов и нанимал молодежь для этого — страдают больше всего. Потому что для молодых ребят есть разница: получать в Украине 20 тысяч гривен официантом, или в Польше, но вдвое больше. Однако в Украине ты получаешь зарплату "в конверте", а в Европе — белую, и с различными социальными "плюшками", как страховка", — добавил Осипенко.

Что же делать работодателям

Финансовый консультант отметил, что одним из огромных плюсов для украинских предпринимателей является способность быстро адаптироваться к турбулентным процессам в государстве.

"Уже сейчас работодатели повышают зарплаты и предлагают дополнительные бонусы. Часть компаний уже повышает зарплату на начальных позициях или вводит премии за выход на работу, чтобы сохранить людей. Это быстрая, но затратная тактика. Кроме того, работодатели активнее ищут альтернативные источники персонала: привлекают женщин в традиционно "мужские" профессии, переводят работников из других регионов. В некоторых производствах это уже дает результат", — пояснил эксперт.

Также происходит и пересмотр графиков и условий труда, например, более гибкие смены, частичная занятость, учебные программы для быстрого введения новых работников в рабочий цикл, отметил Иван Осипенко.

Что делать с зарплатами для молодежи

Финансовый консультант порекомендовал следующие шаги:

Оценить рентабельность повышения зарплат на ключевых позициях.

"Повышение — эффективный инструмент удержания, но оно должно быть прицельным и экономически обоснованным. Краткосрочное затратное мероприятие — это долгосрочная выгода в виде сохранения операционной способности", — отметил он.

Пересмотреть пакет компенсаций в целом: бонусы за производительность, оплачиваемое обучение, премии за рекомендации, немонетарные бонусы (гибкий график, медстрахование).

Такие изменения, по мнению эксперта, могут быть менее затратными, чем одинаковое повышение всем.

Инвестировать в обучение и внутренний ротационный кадровый резерв.

Использовать контрактную, сезонную и временную работу, где это возможно, чтобы гибко реагировать на колебания наличия кадров.

Какие перспективы ждут рынок труда из-за оттока молодежи

Краткосрочные

"Если мы говорим о перспективе ближайших месяцев, то отток части молодежи создает локальные дефициты в секторах с большой долей молодых работников. Бизнесы будут реагировать повышением зарплат, более активным наймом женщин и временными решениями", — подчеркнул финансовый консультант.

Среднесрочные

Если говорить о перспективе 1-2 лет, то, по словам эксперта, многое будет зависеть от того, сколько молодежи уедет навсегда и как быстро вернется или интегрируется в другие сегменты рынка труда.

"Если значительная часть молодых людей будет получать образование или опыт за рубежом и вернется, это может стать позитивом. Если нет — кадровый дефицит усилится, будет давить на зарплаты и производительность", — добавил Иван Осипенко.

Долгосрочные

"Общая демография и тенденции миграции будут формировать новые нормы на рынке труда. Восстановление после войны и экономический рост потребует как качественной, так и количественной рабочей силы. Поэтому политика трудоустройства, образования и поддержки семей будут ключевыми", — отметил Осипенко.

Также эксперт считает, что международные и национальные программы переобучения и стимулов могут смягчить негатив.

Ранее мы рассказывали, что выезд молодежи за границу уменьшил количество обращений в рекрутинговые центры. Также объясняли, какие требования и правила надо соблюдать, чтобы успешно пройти паспортный контроль на границе.