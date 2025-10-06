Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — як реагує бізнес

Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — як реагує бізнес

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 08:10
Дозвіл чоловікам до 22 років на виїзд з України — який бізнес відчуває дефіцит кадрів та що робити із зарплатами
Хлопець на будівництві. Фото: Pexels

У серпні 2025 року уряд України офіційно пом’якшив правила перетину кордону: чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили вільно виїжджати за межі країни. Це рішення швидко спричинило хвилю обговорень у суспільстві і бізнес-середовищі, адже молодь цієї вікової групи традиційно добре представлена у низці секторів економіки.

Новини.LIVE розбиралися, як дозвіл на виїзд вплинув на бізнеси в Україні.

Реклама
Читайте також:

Рішення про дозвіл на виїзд за межі України чоловікам від 18 до 22 років викликало помітний, але поки що переважно короткостроковий ефект відтоку, розповів Новини.LIVE фінансовий консультант Іван Осипенко.

За його словами, частина компаній вже повідомляє про звільнення або відсутність молодих претендентів на вакансії, але масового "колапсу" на ринку праці поки що не спостерігається.

"У певних галузях кадровий дефіцит загострюється саме через відтік молоді. Попри те, що за різноманітними опитуваннями, не всі чоловіки цієї вікової групи збираються їхати надовго, це не усуває негайних проблем для роботодавців", — додав Осипенко. 

Яким галузям складніше знайти працівників 

За словами експерта, нині найбільший дефіцит молодих працівників відчувають такі галузі:

  • Готельно-ресторанний бізнес та ритейл (баристи, офіціанти, продавці). 
  • Харчова промисловість і легке виробництво. 
  • Логістика, водійські та кур’єрські послуги.
  • Будівництво та сільське господарство. 

"Якщо говорити про закриття бізнесу через нестачу молоді, а саме на це скаржаться багато представників готельно-ресторанного бізнесу — то це означає, що із самого початку бізнес-модель була побудована неправильно або непрозоро. Ціль зрозуміла — уникнення додаткових податків", — вважає експерт.

В інших сферах економіки ситуація не настільки критична, як у готельно-ресторанному бізнесі, але схожа, пояснив Іван Осипенко.

"Ті, хто намагався уникнути сплати податків і наймав молодь для цього, страждають найбільше. Бо для молодих хлопців є різниця: отримувати в Україні 20 тисяч гривень офіціантом, чи у Польщі, але вдвічі більше. Однак в Україні ти отримуєш зарплату "в конверті", а у Європі — білу, і з різними соціальними "плюшками", як то страховка", — додав Осипенко.

Що ж робити роботодавцям

Фінансовий консультант наголосив, що одним з величезних плюсів для українських підприємців є здатність швидко адаптовуватися до турбулентних процесів у державі.

"Вже зараз роботодавці підвищують зарплати і пропонують додаткові бонуси. Частина компаній вже підвищує платню на початкових позиціях або вводить премії за вихід на роботу, аби зберегти людей. Це швидка, але затратна тактика. Крім того, роботодавці активніше шукають альтернативні джерела персоналу: залучають жінок у традиційно "чоловічі" професії, переводять працівників з інших регіонів. У деяких виробництвах це вже дає результат", — пояснив експерт.

Також відбувається і перегляд графіків та умов праці, наприклад більш гнучкі зміни, часткова зайнятість, навчальні програми для швидкого введення нових працівників у робочий цикл, зауважив Іван Осипенко.

Що робити із зарплатами для молоді

Фінансовий консультант порекомендував такі кроки:

  • Оцінити рентабельність підвищення зарплат на ключових позиціях. 

"Підвищення — ефективний інструмент утримання, але воно має бути прицільним і економічно обґрунтованим. Короткостроковий витратний захід — це довгострокова вигода у вигляді збереження операційної спроможності", — зазначив він.

  • Переглянути пакет компенсацій загалом: бонуси за продуктивність, оплачуване навчання, премії за рекомендації, немонетарні бонуси (гнучкий графік, медстрахування).

Такі зміни, на думку експерта, можуть бути менш затратними, ніж однакове підвищення всім. 

  • Інвестувати у навчання і внутрішній ротаційний кадровий резерв. 
  • Використовувати контрактну, сезонну та тимчасову працю, де це можливо, щоб гнучко реагувати на коливання наявності кадрів.

Які перспективи чекають на ринок праці через відтік молоді

Короткострокові

"Якщо ми говоримо про перспективу найближчих місяців, то відтік частини молоді створює локальні дефіцити в секторах із великою часткою молодих працівників. Бізнеси будуть реагувати підвищенням зарплат, активнішим найманням жінок та тимчасовими рішеннями", — підкреслив фінансовий консультант. 

Середньострокові 

Якщо говорити про перспективу 1-2 років, то, за словами експерта, багато залежатиме від того, скільки молоді поїде назавжди і як швидко повернеться або інтегрується в інші сегменти ринку праці. 

"Якщо значна частина молодих людей здобуватиме освіту чи досвід за кордоном і повернеться, це може стати позитивом. Якщо ні — кадровий дефіцит посилиться, тиснутиме на зарплати і продуктивність", — додав Іван Осипенко.

Довгострокові

"Загальна демографія і тенденції міграції формуватимуть нові норми на ринку праці. Відбудова після війни й економічне зростання потребуватимуть як якісної, так і кількісної робочої сили. Тому політика працевлаштування, освіти й підтримки сімей будуть ключовими", — зазначив Осипенко.

Також експерт вважає, що міжнародні та національні програми перенавчання й стимулів можуть пом’якшити негатив.

Раніше ми розповідали, що виїзд молоді за кордон зменшив кількість звернень до рекрутингових центрів. Також пояснювали, яких вимог і правил треба дотримуватися, щоб успішно пройти паспортний контроль на кордоні.

зарплати робота економіка бізнес виїзд за кордон
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації