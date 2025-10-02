Видео
Главная Экономика Два государственных банка станут частными — что нужно знать

Два государственных банка станут частными — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 12:12
Кабмин запустил процесс приватизации — что будет с акциями Сенс Банка и Укргазбанка
Отделение Сенс Банка. Фото: Google Maps

Кабинет Министров принял решение начать подготовку к продаже пакета акций в уставном капитале двух национализированных банков. Это часть стратегического плана по уменьшению присутствия государства в финансовой системе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Акции каких банков хотят продать

Решение коснулось Сенс Банка и Укргазбанка, согласно распоряжению правительства от 1 октября 2025 года "О подготовке к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков". Предусматривается трехэтапная процедура:

  • собственно подготовка к продаже (включает проведение аудита, оценку стоимости акций, оформление документации и т.д.);
  • проведение конкурса и отбор потенциальных инвесторов;
  • заключение договора купли-продажи.

"Цель — сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продажи в Госбюджет", — уточнили в Минфине.

В августе 2025 года Совет по финансовой стабильности обсудил потенциальные риски продажи пакетов акций двух национализированных банков для системы. Однако результаты не подтвердили угрозу или негативное влияние на рыночную стабильность.

Когда национализировали Сенс Банк и Укргазбанк

Бывший Альфа-банк переименовали в Sense Bank в марте 2022 года — почти сразу после начала полномасштабной войны. Он принадлежал российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену. В июле 2023 года Кабмин принял решение национализировать активы, дабы полностью разорвать связи со страной-агрессором.

Укргазбанк стал государственным в далеком 2009 году. После финансового кризиса 2008-го украинская банковская система сильно пострадала, а сумма убытков финучреждения достигла 4,4 млрд гривен. Чтобы не допустить банкротства, государство национализировало Укргазбанк и в период с 2009 по 2011 годы внесло в капитал 7,4 млрд гривен.

Напомним, дистанционно закрыть карту Ощадбанка пока невозможно. Для этого надо обратиться лично в отделение или действовать через человека с нотариальной доверенностью. Если счет пустой, банк закроет его автоматически.

Также мы писали, что ПриватБанк ввел акцию для родителей: при оплате картой на Rozetka за определенные товары для малышей можно получить 10% скидки. Для этого нужно активировать предложение в Приват24.

