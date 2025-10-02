Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Два державні банки стануть приватними — що варто знати клієнтам

Два державні банки стануть приватними — що варто знати клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:12
Кабмін запустив процес приватизації — що буде з акціями Сенс Банку та Укргазбанку
Відділення Сенс Банку. Фото: Google Maps

Кабінет Міністрів ухвалив рішення розпочати підготовку до продажу пакету акцій у статутному капіталі двох націоналізованих банків. Це частина стратегічного плану зі зменшення присутності держави у фінансовій системі України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Реклама
Читайте також:

Акції яких банків хочуть продати

Рішення торкнулося Сенс Банку та Укргазбанку, згідно з розпорядженням уряду від 1 жовтня 2025 року "Про підготовку до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків". Передбачається триетапна процедура:

  • власне підготовка до продажу (включає проведення аудиту, оцінку вартості акцій, оформлення документації тощо);
  • проведення конкурсу та відбір потенційних інвесторів;
  • укладення договору купівлі-продажу.

"Мета — скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Держбюджету", — уточнили в Мінфіні.

В серпні 2025 року Рада з фінансової стабільності обговорила потенційні ризики продажу пакетів акцій двох націоналізованих банків для системи. Проте результати не підтвердили загрозу чи негативний вплив на ринкову стабільність.

Коли націоналізували Сенс Банк та Укргазбанк

Колишній Альфа-банк перейменували на Sense Bank у березні 2022 року — майже одразу після початку повномасштабної війни. Він належав російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену. В липні 2023 року Кабмін ухвалив рішення націоналізувати активи, щоб повністю розірвати зв’язки з країною-агресоркою.

Натомість Укргазбанк став державним у далекому 2009 році. Після фінансової кризи 2008-го українська банківська система сильно постраждала, а сума збитків фінустанови сягнула 4,4 млрд гривень. Аби не допустити банкротства, держава націоналізувала Укргазбанк і в період з 2009 по 2011 роки внесла до капіталу 7,4 млрд гривень.

Нагадаємо, дистанційно закрити картку Ощадбанку поки неможливо. Для цього треба звернутися особисто у відділення або діяти через особу з нотаріальною довіреністю. Якщо рахунок порожній, банк закриє його автоматично.

Також ми писали, що ПриватБанк запровадив акцію для батьків: при оплаті карткою на Rozetka за визначені товари для малюків можна отримати 10% знижки. Для цього потрібно активувати пропозицію у Приват24.

банки продаж акції Sense Bank Укргазбанк
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації