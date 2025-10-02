Кабмін запустив процес приватизації — що буде з акціями Сенс Банку та Укргазбанку

Відділення Сенс Банку. Фото: Google Maps

Кабінет Міністрів ухвалив рішення розпочати підготовку до продажу пакету акцій у статутному капіталі двох націоналізованих банків. Це частина стратегічного плану зі зменшення присутності держави у фінансовій системі України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Акції яких банків хочуть продати

Рішення торкнулося Сенс Банку та Укргазбанку, згідно з розпорядженням уряду від 1 жовтня 2025 року "Про підготовку до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків". Передбачається триетапна процедура:

власне підготовка до продажу (включає проведення аудиту, оцінку вартості акцій, оформлення документації тощо);

проведення конкурсу та відбір потенційних інвесторів;

укладення договору купівлі-продажу.

"Мета — скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Держбюджету", — уточнили в Мінфіні.

В серпні 2025 року Рада з фінансової стабільності обговорила потенційні ризики продажу пакетів акцій двох націоналізованих банків для системи. Проте результати не підтвердили загрозу чи негативний вплив на ринкову стабільність.

Коли націоналізували Сенс Банк та Укргазбанк

Колишній Альфа-банк перейменували на Sense Bank у березні 2022 року — майже одразу після початку повномасштабної війни. Він належав російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену. В липні 2023 року Кабмін ухвалив рішення націоналізувати активи, щоб повністю розірвати зв’язки з країною-агресоркою.

Натомість Укргазбанк став державним у далекому 2009 році. Після фінансової кризи 2008-го українська банківська система сильно постраждала, а сума збитків фінустанови сягнула 4,4 млрд гривень. Аби не допустити банкротства, держава націоналізувала Укргазбанк і в період з 2009 по 2011 роки внесла до капіталу 7,4 млрд гривень.

