В НБУ объявили о сборе монет — какие номиналы принимают и сколько есть времени

Национальный банк Украины объявил о старте всеукраинской акции по сбору монет всех номиналов — от копеек до гривневых. Кампания имеет благотворительную цель — собранные средства направят на помощь животным, пострадавшим из-за войны. Акция продлится до 28 ноября 2025 года.

О том, какие монеты будут принимать и на что пойдут собранные деньги, рассказали на сайте Национального банка Украины.

Какие монеты могут сдать украинцы и как потратят собранные деньги

В НБУ сообщили, что инициатива получила название #PowerCoins и реализуется в сотрудничестве с всеукраинским движением UAnimals. Чтобы присоединиться, гражданам предлагают с 15 сентября по 28 ноября принести накопленные монеты в любое отделение банков-партнеров. Сейчас к проекту присоединились Ощадбанк и ПУМБ.

Все собранные средства банки автоматически перечислят на счет организации UAnimals и будут потрачены:

на закупку кормов для спасенных и эвакуированных животных;

на обустройство приютов, в частности строительство вольеров и приобретение необходимого оборудования;

на лечение раненых и больных, включая ветеринарные услуги, лекарства, операции, вакцинацию и реабилитацию.

В рамках акции принимают следующие монеты: 10 коп., 50 коп., 1 грн, 2 грн, 5 грн и 10 грн. Полный перечень отделений банков, где можно сдать монеты, доступен в специальном списке.

Почему в Украине могут полностью отказаться от мелких монет

Как рассказал в прямом эфире программы Ранок.LIVE экономический аналитик Руслан Черный, в Украине вскоре прекратят обращение монет номиналом 10 копеек. А примерно через четыре года, учитывая инфляционные процессы, могут исчезнуть и 50 копеек.

По его словам, после изъятия 10 копеек в кошельках украинцев останутся только 50-копеечные монеты, однако их "жизнь" тоже будет недолгой.

"Фактически мы видим, что инфляция не останавливается, и даже если все будет не такими катастрофическими темпами идти, то где-то за четыре года мы избавимся и от 50 копеек. То есть делать всю реформу только на четыре года - для чего?", — подчеркнул Черный.

Аналитик также пояснил, что на этом фоне идея переименования копеек на "шаги" фактически теряет смысл. Неизвестно и то, как именно могли бы считать "шаги": приравняли бы их к 50 копейкам, или ввели другую систему. По его мнению, за такими предложениями может стоять эмиссия.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий отказ от советского названия украинской монеты — копейки. Предлагается заменить его на "шаги".

