Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика НБУ призвал сдавать монеты в банки — сколько есть времени

НБУ призвал сдавать монеты в банки — сколько есть времени

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:30
В НБУ объявили о сборе монет — какие номиналы принимают и сколько есть времени
Гривны на бумаге. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины объявил о старте всеукраинской акции по сбору монет всех номиналов — от копеек до гривневых. Кампания имеет благотворительную цель — собранные средства направят на помощь животным, пострадавшим из-за войны. Акция продлится до 28 ноября 2025 года.

О том, какие монеты будут принимать и на что пойдут собранные деньги, рассказали на сайте Национального банка Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие монеты могут сдать украинцы и как потратят собранные деньги

В НБУ сообщили, что инициатива получила название #PowerCoins и реализуется в сотрудничестве с всеукраинским движением UAnimals. Чтобы присоединиться, гражданам предлагают с 15 сентября по 28 ноября принести накопленные монеты в любое отделение банков-партнеров. Сейчас к проекту присоединились Ощадбанк и ПУМБ.

Все собранные средства банки автоматически перечислят на счет организации UAnimals и будут потрачены:

  • на закупку кормов для спасенных и эвакуированных животных;
  • на обустройство приютов, в частности строительство вольеров и приобретение необходимого оборудования;
  • на лечение раненых и больных, включая ветеринарные услуги, лекарства, операции, вакцинацию и реабилитацию.

В рамках акции принимают следующие монеты: 10 коп., 50 коп., 1 грн, 2 грн, 5 грн и 10 грн. Полный перечень отделений банков, где можно сдать монеты, доступен в специальном списке.

Почему в Украине могут полностью отказаться от мелких монет

Как рассказал в прямом эфире программы Ранок.LIVE экономический аналитик Руслан Черный, в Украине вскоре прекратят обращение монет номиналом 10 копеек. А примерно через четыре года, учитывая инфляционные процессы, могут исчезнуть и 50 копеек.

По его словам, после изъятия 10 копеек в кошельках украинцев останутся только 50-копеечные монеты, однако их "жизнь" тоже будет недолгой.

"Фактически мы видим, что инфляция не останавливается, и даже если все будет не такими катастрофическими темпами идти, то где-то за четыре года мы избавимся и от 50 копеек. То есть делать всю реформу только на четыре года - для чего?", — подчеркнул Черный.

Аналитик также пояснил, что на этом фоне идея переименования копеек на "шаги" фактически теряет смысл. Неизвестно и то, как именно могли бы считать "шаги": приравняли бы их к 50 копейкам, или ввели другую систему. По его мнению, за такими предложениями может стоять эмиссия.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий отказ от советского названия украинской монеты — копейки. Предлагается заменить его на "шаги".

Также мы рассказывали, что среди наличных денег можно найти много монет, которые могут заинтересовать коллекционеров. Часто их выставляют на интернет-аукционах, чтобы получить дополнительную прибыль. Например, за монету номиналом 50 копеек 1992 года нумизматы готовы заплатить 26 000 грн.

НБУ деньги благотворительность монеты копейки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации