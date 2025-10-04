Дорогие украинские монеты — какую обычную копейку готовы купить за 26 000 грн

На какой монете украинцы могут заработать 26 000 грн — признаки
В наличном обращении находится немало монет, способных удивить нумизматов. Их нередко продают на онлайн-аукционах, чтобы заработать дополнительные деньги. В частности, за 50 копеек 1992 года чеканки коллекционеры готовы отдать 26 000 грн.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что уникального в монете за более 500 евро.
Какая копейка дорого стоит
Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 50 копеек 1992 года выпуска, штамп 3ВАг. Незадолго до завершения торгов собралось 30 ставок от желающих приобрести редкий экземпляр, а цена достигла 26 001 грн.
Согласно информации на портале "Монеты-ягодки", разновидность 3ВАг стоит от 4 000 до 11 000 грн в среднем. Ее определяют по таким характерным особенностям дизайна:
- средний зуб трезубца толстый;
- рисунок имеет длину примерно 17,7 мм;
- гроздь №1 имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
- гурт гладкий.
Известно, что именно номинал 50 копеек с гладким гуртом — это одни из первых монет, которые чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Тогда матрицы были без рифлений, что привело к отсутствию насечек. Точный тираж неизвестен, однако иногда отдельные экземпляры продают на онлайн-аукционах или других специализированных порталах.
Существует похожий штамп 3(1)ВАг, стоящий от 3 800 до 5 000 грн в среднем. Его легко спутать с предшественником, поскольку почти все признаки аналогичны. Единственное отличие — средний зуб трезубца имеет утолщение слева, что является недостатком чеканки.
Отмечается, что разновидность изготавливали во время наладки станков, используя несовершенные штампы. Монеты с дефектами тоже интересуют нумизматов, поскольку часто становятся инвестиционным активом и приносят владельцам немалые деньги в будущем.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в Украине пытались продать монету номиналом 2 копейки 1992 года (штамп 1ГА) за 220 000 грн. Ее характерная особенность — узкий венок, из-за чего весь готовый тираж не выпустили в обращение.
Также мы писали, что Национальный банк с 1 октября 2025 года начал вывод из обращения монет номиналом 10 копеек. Украинцы смогут дальше ими пользоваться, но подкрепление касс не будет происходить.
Читайте Новини.LIVE!