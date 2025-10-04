Відео
На якій монеті українці можуть заробити 26 000 грн — всі ознаки

На якій монеті українці можуть заробити 26 000 грн — всі ознаки

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 08:20
Дорогі українські монети — яку звичайну копійку готові купити за 26 000 грн
Українські монети. Фото: УНІАН

В готівковому обігу перебуває чимало монет, здатних здивувати нумізматів. Їх нерідко продають на онлайн-аукціонах, аби заробити додаткові гроші. Зокрема за 50 копійок 1992 року карбування колекціонери готові віддати 26 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що унікального в монеті за понад 500 євро.

Читайте також:

Яка копійка дорого коштує

Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж монети номіналом 50 копійок 1992 року випуску, штамп 3ВАг. Незадовго до завершення торгів назбиралося 30 ставок від охочих придбати рідкісний екземпляр, а ціна досягла 26 001 грн.

Згідно з інформацією на порталі "Монети-ягідки", різновид 3ВАг коштує від 4 000 до 11 000 грн у середньому. Його визначають за такими характерними особливостями дизайну:

  • середній зуб тризуба товстий;
  • рисунок має довжину приблизно 17,7 мм;
  • гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята ягода злилась з вінком;
  • гурт гладкий.
На якій монеті українці можуть заробити 26 000 грн — всі ознаки - фото 1
Оголошення про продаж монети номіналом 50 копійок. Фото: скриншот

Відомо, що саме номінал 50 копійок із гладким гуртом — це одні з перших монет, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Тоді матриці були без рифлень, що призвело до відсутності насічок. Точний тираж невідомий, проте інколи окремі екземпляри продають на онлайн-аукціонах чи інших спеціалізованих порталах.

Існує схожий штамп 3(1)ВАг, який коштує від 3 800 до 5 000 грн у середньому. Його легко сплутати з попередником, оскільки майже всі ознаки аналогічні. Єдина відмінність — середній зуб тризуба має потовщення зліва, що є браком карбування.

На якій монеті українці можуть заробити 26 000 грн — всі ознаки - фото 2
50 копійок 1992 року, штамп 3(1)ВАг. Фото: Монети-ягідки

Зазначається, що різновид виготовляли під час налагодження верстатів, використовуючи недосконалі штампи. Монети з дефектами також цікавлять нумізматів, оскільки часто стають інвестиційним активом і приносять власникам чималі гроші в майбутньому.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні намагалися продати монету номіналом 2 копійки 1992 року (штамп 1ГА) за 220 000 грн. Її характерна особливість — вузький вінок, через що весь готовий тираж не випустили в обіг.

Також ми писали, що Національний банк із 1 жовтня 2025 року почав виведення з обігу монет номіналом 10 копійок. Українці зможуть далі ними користуватися, але підкріплення кас не відбуватиметься.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
