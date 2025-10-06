Відео
Україна
Головна Економіка НБУ закликав українців здавати монети в банки — скільки є часу

НБУ закликав українців здавати монети в банки — скільки є часу

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:30
В НБУ оголосили про збір монет — які номінали приймають та скільки є часу
Гривні на папері. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України оголосив про старт всеукраїнської акції зі збору монет усіх номіналів — від копійок до гривневих. Кампанія має благодійну мету — зібрані кошти спрямують на допомогу тваринам, які постраждали через війну. Акція триватиме до 28 листопада 2025 року.

Про те, які монети прийматимуть та на що підуть зібрані гроші, розповіли на сайті Національного банку України.

Читайте також:

Які монети можуть здати українці та як витратять зібрані гроші

У НБУ повідомили, що ініціатива отримала назву #PowerCoins і реалізується у співпраці з всеукраїнським рухом UAnimals. Щоб долучитися, громадянам пропонують з 15 вересня по 28 листопада принести накопичені монети у будь-яке відділення банків-партнерів. Наразі до проєкту приєдналися Ощадбанк та ПУМБ. 

Усі зібрані кошти банки автоматично перерахують на рахунок організації UAnimals і будуть витрачені:

  • на закупівлю кормів для врятованих та евакуйованих тварин;
  • на облаштування притулків, зокрема будівництво вольєрів та придбання необхідного обладнання;
  • на лікування поранених і хворих, включно з ветеринарними послугами, ліками, операціями, вакцинацією та реабілітацією.

У межах акції приймають такі монети: 10 коп., 50 коп., 1 грн, 2 грн, 5 грн та 10 грн. Повний перелік відділень банків, де можна здати монети, доступний у спеціальному списку.

Чому в Україні можуть повністю відмовитись від дрібних монет

Як розповів у прямому ефірі програми Ранок.LIVE економічний аналітик Руслан Чорний, в Україні невдовзі припинять обіг монет номіналом 10 копійок. А приблизно через чотири роки, з огляду на інфляційні процеси, можуть зникнути й 50 копійок.

За його словами, після вилучення 10 копійок у гаманцях українців залишаться лише 50-копійкові монети, однак їхнє "життя" теж буде недовгим.

"Фактично ми бачимо, що інфляція не зупиняється, і навіть якщо все буде не такими катастрофічними темпами іти, то десь за чотири роки ми позбудемося і 50 копійок. Тобто робити всю реформу тільки на чотири роки — для чого?" — наголосив Чорний.

Аналітик також пояснив, що на цьому тлі ідея перейменування копійок на "шаги" фактично втрачає сенс. Невідомо й те, як саме могли б рахувати "шаги": чи прирівняли б їх до 50 копійок, чи запровадили іншу систему. На його думку, за такими пропозиціями може стояти емісія.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді з’явився законопроєкт, що передбачає відмову від радянської назви української монети — копійки. Пропонується замінити її на "шаги".

Також ми розповідали, що серед готівкових грошей можна знайти багато монет, які можуть зацікавити колекціонерів. Часто їх виставляють на інтернет-аукціонах, щоб отримати додатковий прибуток. Наприклад, за монету номіналом 50 копійок 1992 року нумізмати готові заплатити 26 000 грн.

НБУ гроші благодійність монети копійки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
