Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні можуть створити “банк банків” — що це означає

В Україні можуть створити “банк банків” — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 16:06
Рада підтримала законопроєкт про “банк банків” — що це означає для українців
Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11238, який передбачає створення Національної установи розвитку (НУР). Нова структура зможе фінансувати відновлення деокупованих територій, підтримувати бізнес внутрішньо переміщених осіб та інвестувати в оборонні, інфраструктурні й інші стратегічно важливі напрями.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Реклама
Читайте також:

Що таке Національна установа розвитку

НУР буде спеціалізованою державною фінансовою інституцією, яка працюватиме за принципом "банку банків". Її завдання — реалізація програм кредитування для відбудови країни та сприяння структурним змінам в економіці.

"Україна потребує власної KfW. Національна установа розвитку стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу в сферах, де приватний капітал не спрацьовує", — переконаний Гетманцев.

За його словами, створення НУР можна реалізувати на базі Фонду розвитку підприємництва, який уже має успішний досвід підтримки малого та середнього бізнесу. Модель установи частково наслідує досвід німецької KfW — Кредитної установи для реконструкції, що була заснована після Другої світової війни в межах Плану Маршала.

Що змінить створення Національної установи розвитку

За його словами, НУР стане важливим інструментом у післявоєнному відновленні країни. Вона має забезпечити ефективне використання ресурсів, залучення капіталу та підтримку бізнесу там, де приватні інвестори не готові працювати через високі ризики.

Основна мета законопроєкту — покращити доступ до фінансування для підприємств, які постраждали від війни. Зокрема, йдеться про:

  • проєкти з високим рівнем ризику;
  • бізнеси, які були створені внутрішньо переміщеними особами;
  • компанії, що були переміщені або діють у прифронтових регіонах.

Закон також має стимулювати залучення приватних інвестицій у процес відновлення економіки через різні фінансові інструменти та підтримку малого і середнього бізнесу, який продовжує працювати навіть у складних умовах.

Крім того, передбачено допомогу фізичним особам, які не можуть отримати кредити на прийнятних умовах через кризу або недосконалість фінансового ринку.

Документ також удосконалює роботу Експортно-кредитного агентства. Воно зможе страхувати ризики воєнного чи політичного характеру та брати участь у державних програмах компенсації збитків, спричинених війною.

Раніше ми писали, що Уряд України ухвалив рішення розпочати процес підготовки до продажу часток у статутному капіталі двох націоналізованих банків. Цей крок є частиною довгострокової стратегії, спрямованої на скорочення ролі держави у вітчизняному фінансовому секторі.

Також ми розповідали, що Національний банк України оголосив про старт загальнонаціональної ініціативи зі збору монет усіх номіналів — від найменших копійок до гривень. Метою акції є благодійний збір, який триватиме до 28 листопада 2025 року.

Данило Гетманцев банки економіка бізнес фінанси
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації