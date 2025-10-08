Рада підтримала законопроєкт про “банк банків” — що це означає для українців

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11238, який передбачає створення Національної установи розвитку (НУР). Нова структура зможе фінансувати відновлення деокупованих територій, підтримувати бізнес внутрішньо переміщених осіб та інвестувати в оборонні, інфраструктурні й інші стратегічно важливі напрями.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що таке Національна установа розвитку

НУР буде спеціалізованою державною фінансовою інституцією, яка працюватиме за принципом "банку банків". Її завдання — реалізація програм кредитування для відбудови країни та сприяння структурним змінам в економіці.

"Україна потребує власної KfW. Національна установа розвитку стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу в сферах, де приватний капітал не спрацьовує", — переконаний Гетманцев.

За його словами, створення НУР можна реалізувати на базі Фонду розвитку підприємництва, який уже має успішний досвід підтримки малого та середнього бізнесу. Модель установи частково наслідує досвід німецької KfW — Кредитної установи для реконструкції, що була заснована після Другої світової війни в межах Плану Маршала.

Що змінить створення Національної установи розвитку

За його словами, НУР стане важливим інструментом у післявоєнному відновленні країни. Вона має забезпечити ефективне використання ресурсів, залучення капіталу та підтримку бізнесу там, де приватні інвестори не готові працювати через високі ризики.

Основна мета законопроєкту — покращити доступ до фінансування для підприємств, які постраждали від війни. Зокрема, йдеться про:

проєкти з високим рівнем ризику;

бізнеси, які були створені внутрішньо переміщеними особами;

компанії, що були переміщені або діють у прифронтових регіонах.

Закон також має стимулювати залучення приватних інвестицій у процес відновлення економіки через різні фінансові інструменти та підтримку малого і середнього бізнесу, який продовжує працювати навіть у складних умовах.

Крім того, передбачено допомогу фізичним особам, які не можуть отримати кредити на прийнятних умовах через кризу або недосконалість фінансового ринку.

Документ також удосконалює роботу Експортно-кредитного агентства. Воно зможе страхувати ризики воєнного чи політичного характеру та брати участь у державних програмах компенсації збитків, спричинених війною.

