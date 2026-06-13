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Главная Экономика В Украине значительно повысят стипендии: новые суммы выплат с 1 сентября

В Украине значительно повысят стипендии: новые суммы выплат с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 15:10
Стипендии в Украине с 1 сентября: какие повышенные суммы будут получать студенты
Стипендии для украинских студентов. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

С нового учебного года студенты в Украине будут получать повышенные стипендии. Суммы выплат увеличатся вдвое для молодежи, получающей высшее и профессиональное предвысшее образование. Мы выяснили, на какое денежное обеспечение могут рассчитывать наши граждане.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Новые стипендии в университетах Украины

На выплату средств студентам в госбюджете-2026 предусмотрели 6,6 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Студенты высших учебных заведений начнут получать новые суммы уже с 1 сентября. Для них предусмотрено такое ежемесячное денежное обеспечение:

  • стипендия Президента Украины — 20 000 грн вместо 10 000 грн;
  • стипендия Верховной Рады — 8 800 грн вместо 4 400 грн;
  • стипендия Кабинета Министров — 8 000 грн вместо 4 000 грн;
  • минимальная академическая стипендия — 4 000 грн вместо 2 000 грн;
  • повышенная академическая выплата (за особые успехи) — 5 820 грн вместо 2 910 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу — 5 100 грн вместо 2 550 грн;
  • повышенная стипендия по отраслевому принципу — 7 420 грн вместо 3 710 грн.

В Украине выплачивают академические стипендии по результатам сессии, а также социальные — предусмотренные для определенных категорий получателей. Речь идет о детях-сиротах, лицах с инвалидностью, ВПЛ, детях участников боевых действий и др.

Новые стипендии в колледжах

Студенты учреждений профессионального предвузовского образования будут получать с 1 сентября:

Читайте также:
  • стипендию Президента Украины — 15 200 грн вместо 7 600 грн;
  • стипендию Верховной Рады - 6 640 грн вместо 3 320 грн;
  • минимальную академическую стипендию — 3 020 грн вместо 1 510 грн;
  • повышенную академическую выплату (за особые успехи) — 4 394 грн вместо 2 197 грн;
  • стипендию по отраслевому принципу — 3 860 грн вместо 1 930 грн;
  • повышенную стипендию по отраслевому принципу — 5 618 грн вместо 2 809 грн.

На Правительственном портале уточнили, что пересмотр выплат для студентов университетов и колледжей — это очередной шаг государства к усилению поддержки украинской молодежи, развитию человеческого капитала и стимулированию качественного образования.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из учителей полагается надбавка 20% к должностному окладу. Дополнительные деньги получают педагогические работники, которые преподают в инклюзивных классах. Плюс доплаты назначают директорам учебных заведений и их заместителям.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие суммы прожиточного минимума действуют в Германии по состоянию на 2026 год. Базовая выплата для одиноких взрослых составляет 563 евро в месяц. Размер ПМ для детей находится в диапазоне 357-471 евро в зависимости от возраста.

выплаты студенты стипендии
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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