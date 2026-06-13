Стипендии в Украине с 1 сентября: какие повышенные суммы будут получать студенты

В Украине значительно повысят стипендии: новые суммы выплат с 1 сентября
С нового учебного года студенты в Украине будут получать повышенные стипендии. Суммы выплат увеличатся вдвое для молодежи, получающей высшее и профессиональное предвысшее образование. Мы выяснили, на какое денежное обеспечение могут рассчитывать наши граждане.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".
Новые стипендии в университетах Украины
На выплату средств студентам в госбюджете-2026 предусмотрели 6,6 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Студенты высших учебных заведений начнут получать новые суммы уже с 1 сентября. Для них предусмотрено такое ежемесячное денежное обеспечение:
- стипендия Президента Украины — 20 000 грн вместо 10 000 грн;
- стипендия Верховной Рады — 8 800 грн вместо 4 400 грн;
- стипендия Кабинета Министров — 8 000 грн вместо 4 000 грн;
- минимальная академическая стипендия — 4 000 грн вместо 2 000 грн;
- повышенная академическая выплата (за особые успехи) — 5 820 грн вместо 2 910 грн;
- стипендия по отраслевому принципу — 5 100 грн вместо 2 550 грн;
- повышенная стипендия по отраслевому принципу — 7 420 грн вместо 3 710 грн.
В Украине выплачивают академические стипендии по результатам сессии, а также социальные — предусмотренные для определенных категорий получателей. Речь идет о детях-сиротах, лицах с инвалидностью, ВПЛ, детях участников боевых действий и др.
Новые стипендии в колледжах
Студенты учреждений профессионального предвузовского образования будут получать с 1 сентября:
- стипендию Президента Украины — 15 200 грн вместо 7 600 грн;
- стипендию Верховной Рады - 6 640 грн вместо 3 320 грн;
- минимальную академическую стипендию — 3 020 грн вместо 1 510 грн;
- повышенную академическую выплату (за особые успехи) — 4 394 грн вместо 2 197 грн;
- стипендию по отраслевому принципу — 3 860 грн вместо 1 930 грн;
- повышенную стипендию по отраслевому принципу — 5 618 грн вместо 2 809 грн.
На Правительственном портале уточнили, что пересмотр выплат для студентов университетов и колледжей — это очередной шаг государства к усилению поддержки украинской молодежи, развитию человеческого капитала и стимулированию качественного образования.
Что еще нужно знать украинцам
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