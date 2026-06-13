Стипендії в Україні з 1 вересня: які підвищені суми будуть отримувати студенти

Стипендії для українських студентів. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Студенти в Україні будуть отримувати підвищені стипендії з нового навчального року. Суми виплат зростуть вдвічі для молоді, яка здобуває вищу та фахову передвищу освіту. Ми розібралися, на яке грошове забезпечення можуть розраховувати наші громадяни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Нові стипендії в університетах України

На виплату коштів студентам у держбюджеті-2026 передбачили 6,6 млрд гривень, що більше на 1,2 млрд гривень, ніж у 2025 році. Здобувачі вищої освіти почнуть отримувати нові суми вже з 1 вересня. Для них передбачили таке щомісячне грошове забезпечення:

стипендія Президента України — 20 000 грн замість 10 000 грн;

стипендія Верховної Ради — 8 800 грн замість 4 400 грн;

стипендія Кабінету Міністрів — 8 000 грн замість 4 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — 4 000 грн замість 2 000 грн;

підвищена академічна виплата (за особливі успіхи) — 5 820 грн замість 2 910 грн;

стипендія за галузевим принципом — 5 100 грн замість 2 550 грн;

підвищена стипендія за галузевим принципом — 7 420 грн замість 3 710 грн.

В Україні виплачують академічні стипендії за результатами сесії, а також соціальні — передбачені для певних категорій отримувачів. Йдеться про дітей-сиріт, осіб з інвалідністю, ВПО, дітей учасників бойових дій та ін.

Нові стипендії у коледжах

Студенти закладів фахової передвищої освіти будуть отримувати з 1 вересня:

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стипендію Президента України — 15 200 грн замість з 7 600 грн;

стипендію Верховної Ради — 6 640 грн замість 3 320 грн;

мінімальну академічну стипендію — 3 020 грн замість 1 510 грн;

підвищену академічну виплату (за особливі успіхи) — 4 394 грн замість 2 197 грн;

стипендію за галузевим принципом — 3 860 грн замість 1 930 грн;

підвищену стипендію за галузевим принципом — 5 618 грн замість 2 809 грн.

На Урядовому порталі уточнили, що перегляд виплат для студентів університетів і коледжів — це черговий крок держави до посилення підтримки української молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому зі вчителів належить надбавка 20% до посадового окладу. Додаткові гроші отримують педагогічні працівники, які викладають в інклюзивних класах. Плюс доплати призначають директорам закладів освіти та їх заступникам.

Також Новини.LIVE розповідали, які суми прожиткового мінімуму діють у Німеччині станом на 2026 рік. Базова виплата для самотніх дорослих становить 563 євро на місяць. Розмір ПМ для дітей перебуває в діапазоні 357-471 євро залежно від віку.