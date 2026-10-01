Повышенная минимальная зарплата и прожиточный минимум: какие суммы предложили с 1 января

В Украине предложили существенно повысить социальные стандарты: детали
С 1 января 2027 года минимальная зарплата в Украине может повыситься почти на 1000 грн. Плюс предполагается рост прожиточного минимума для различных демографических групп населения. Но Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дал другие рекомендации относительно социальных стандартов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".
Как может вырасти минимальная зарплата
В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" предусмотрен новый показатель МЗП — 9 546 грн. По состоянию на октябрь 2026 года минимальная зарплата составляет 8 647 грн, то есть с 1 января она может вырасти почти на 1 000 грн.
После вычета обязательных налогов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора — "на руки" останется примерно 7 350 грн. Однако в Комитете предложили установить МЗП на уровне 12 000 грн, а также запретить повышение денежного вознаграждения для всех категорий сотрудников бюджетной сферы и государственных органов.
Прожиточный минимум в Украине
Согласно законопроекту, в 2027 году показатели прожиточного минимума для различных социальных и демографических групп населения могут составить:
- для одного человека — 3 559 грн;
- для детей до 6 лет — 3 124 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;
- для трудоспособных лиц — 3 691 грн;
- для нетрудоспособных лиц — 2 878 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность, в части определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.
Однако в Комитете назвали эти суммы недостаточными для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения здоровья и удовлетворения основных жизненных потребностей. Поэтому рекомендовали повысить социальные стандарты как минимум вдвое:
- ПМ на одного человека — 8 781 грн;
- для детей до 6 лет — 7 735 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 9 874 грн;
- для трудоспособных лиц — 9 241 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность — 7 344 грн.
Рассмотрев проект государственного бюджета на 2027 год, Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов признал законодательно установленные прожиточные минимумы ниже фактических в 2,7-3,6 раза.
Что еще нужно знать украинцам
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