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Главная Экономика В Украине предложили существенно повысить социальные стандарты: детали

В Украине предложили существенно повысить социальные стандарты: детали

Ua ru
1 октября 2026 17:12
Повышенная минимальная зарплата и прожиточный минимум: какие суммы предложили с 1 января
Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

С 1 января 2027 года минимальная зарплата в Украине может повыситься почти на 1000 грн. Плюс предполагается рост прожиточного минимума для различных демографических групп населения. Но Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дал другие рекомендации относительно социальных стандартов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Как может вырасти минимальная зарплата

В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" предусмотрен новый показатель МЗП — 9 546 грн. По состоянию на октябрь 2026 года минимальная зарплата составляет 8 647 грн, то есть с 1 января она может вырасти почти на 1 000 грн.

После вычета обязательных налогов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора — "на руки" останется примерно 7 350 грн. Однако в Комитете предложили установить МЗП на уровне 12 000 грн, а также запретить повышение денежного вознаграждения для всех категорий сотрудников бюджетной сферы и государственных органов.

Прожиточный минимум в Украине

Согласно законопроекту, в 2027 году показатели прожиточного минимума для различных социальных и демографических групп населения могут составить:

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  • для одного человека — 3 559 грн;
  • для детей до 6 лет — 3 124 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 691 грн;
  • для нетрудоспособных лиц — 2 878 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность, в части определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

Однако в Комитете назвали эти суммы недостаточными для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения здоровья и удовлетворения основных жизненных потребностей. Поэтому рекомендовали повысить социальные стандарты как минимум вдвое:

  • ПМ на одного человека — 8 781 грн;
  • для детей до 6 лет — 7 735 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 9 874 грн;
  • для трудоспособных лиц — 9 241 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 7 344 грн.

Рассмотрев проект государственного бюджета на 2027 год, Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов признал законодательно установленные прожиточные минимумы ниже фактических в 2,7-3,6 раза.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, можно ли удержать штраф из зарплаты сотрудника в случае опоздания на работу. Украинское законодательство четко устанавливает: дисциплинарные взыскания возможны лишь за нарушение трудовой дисциплины. А финансовые удержания из дохода допускаются в конкретных случаях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с минимальной зарплатой в Польше с 1 января 2027 года. Предполагается установление показателя на уровне 4 950 злотых брутто вместо 4 806 злотых. В таком случае почасовая ставка для сотрудников вырастет до 32,30 злотых.

прожиточный минимум деньги минимальная зарплата соцвыплаты зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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