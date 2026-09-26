Опоздание на работу: могут ли удержать штраф из зарплаты и в каком размере

Женщина указывает на часы. Фото: magnific.com

Опоздание на работу может стать поводом для дисциплинарных взысканий со стороны работодателя, однако это не означает, что работника можно автоматически лишить части зарплаты. Украинское законодательство в большинстве случаев не предусматривает денежного штрафа за нарушение трудовой дисциплины. В то же время работник действительно может получить меньше.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Могут ли оштрафовать работника за опоздание

Кодекс законов о труде Украины определяет, какие дисциплинарные взыскания работодатель может применять за нарушение трудовой дисциплины. Для большинства работников это выговор или увольнение. Для отдельных категорий могут действовать специальные правила, предусмотренные законодательством, уставами или положениями о дисциплине.

Поэтому работодатель не может просто установить внутренним приказом правило, согласно которому за каждое опоздание из зарплаты работника автоматически будут вычитать, например, 500 или 1 000 гривен.

Кроме того, КЗоТ предусматривает, что удержания из заработной платы допускаются только в случаях, определенных законодательством. Сам факт опоздания не является самостоятельным основанием для произвольного удержания средств.

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В то же время меньшая выплата после задержки не всегда означает незаконный штраф. Здесь важно выяснить, почему именно работник получил меньше денег.

Когда зарплата действительно может быть меньше

Если работник опоздал и из-за этого фактически не отработал часть рабочего времени, соответствующее количество часов может быть отражено в табеле. При почасовой системе оплаты труда зарплата начисляется за фактически отработанное время. Гоструда также отмечает, что в случае отсутствия работника часть времени, в течение которой он не работал, не оплачивается.

В такой ситуации речь идет не о штрафе, а об оплате фактически выполненной работы или отработанного времени.

Другая ситуация может возникнуть с премией. Если порядок ее начисления определен положением об оплате труда, коллективным или трудовым договором и предусматривает определенные показатели для получения премии, несоблюдение установленных условий может повлиять на ее размер или факт выплаты.

Поэтому работнику важно различать три разных понятия: незаконное удержание денег, оплату только фактически отработанного времени и неначисление премии в соответствии с заранее установленными правилами.

Штраф, выговор и премия — в чем разница

Денежный штраф за опоздание — это фактическое изъятие части заработанных работником средств в качестве наказания. Для большинства работников такой вид дисциплинарного взыскания Кодексом о труде не предусмотрен.

Выговор является официальным дисциплинарным взысканием. Его применение требует соблюдения установленной законодательством процедуры.

Премия имеет иную правовую природу. Если она зависит от условий, определенных в документах работодателя, ее размер может изменяться в соответствии с этими правилами. Именно поэтому отсутствие премии не всегда означает, что работника оштрафовали.

Отдельно следует рассматривать оплату времени, которое человек фактически не отработал. При почасовой системе оплаты это может повлиять на общую сумму зарплаты без какого-либо дисциплинарного штрафа.

Как работодатель должен оформить дисциплинарное взыскание

Если опоздание рассматривается именно как нарушение трудовой дисциплины, работодатель должен соблюдать установленную процедуру.

Перед применением дисциплинарного взыскания работника должны попросить предоставить письменные объяснения. После этого работодатель, при наличии соответствующих оснований, может издать приказ о применении взыскания. За каждое нарушение трудовой дисциплины допускается только одно дисциплинарное взыскание.

Закон также устанавливает сроки для применения дисциплинарного взыскания. Оно должно быть наложено непосредственно после выявления проступка, но не позднее одного месяца со дня его выявления, а в целом — не позднее шести месяцев со дня совершения нарушения.

Следовательно, работодатель не может произвольно наказать работника за опоздание, проигнорировав предусмотренные законом требования.

Что делать, если из зарплаты уже удержали деньги

Если работник заметил, что после опоздания получил меньше денег, в первую очередь следует выяснить основание для такого уменьшения выплаты.

Для этого можно в письменной форме попросить работодателя предоставить документы и информацию, на основании которых была начислена зарплата. В частности, следует получить:

расчетную ведомость;

данные табеля учета рабочего времени;

приказ или иной документ, на основании которого было произведено удержание;

положение об оплате труда;

положение о премировании;

правила внутреннего трудового распорядка.

После этого можно определить, что именно стало причиной меньшей выплаты: неотработанное время, невыполнение условий премирования или непосредственное удержание части зарплаты в качестве "штрафа".

Если средства были удержаны без предусмотренного законом основания, работник может потребовать их возврата и, при необходимости, обратиться для защиты своих трудовых прав в компетентные органы или в суд.

Какие последствия могут быть для работодателя

Работодатель обязан соблюдать законодательство об оплате труда и правила относительно отчислений из заработной платы. Если установлено незаконное удержание, работник может потребовать выплаты причитающихся ему средств.

КЗоТ прямо предусматривает, что удержания из заработной платы производятся только в определенных законом случаях. При этом существуют и установленные законодательством пределы общего размера таких удержаний.

Поэтому само по себе правило работодателя "за опоздание удерживаем 500 гривен из зарплаты" не создает законного основания для такого удержания.

Работнику важно проверить, идет ли речь о реальном удержании, оплате только фактически отработанного времени или изменении премий в соответствии с установленными правилами. От этого зависит и правовая оценка ситуации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работодатели будут вынуждены отдавать больше денег государству. Ведь проект госбюджета на 2027 год предусматривает повышение минимальной заработной платы почти на 1 000 грн — до 9 546 грн. Это напрямую влияет и на сумму налогов и взносов, которые уплачивает бизнес.

Также Новини.LIVE писали, что минимальную зарплату в Украине хотят рассчитывать по новому принципу. Это предусматривает проект Трудового кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в правительстве. В целом документ предлагает более подробно урегулировать сферу оплаты труда и сделать расчеты более прозрачными.