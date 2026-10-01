Підвищена мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: які суми запропонували з 1 січня

Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

З 1 січня 2027 року мінімальна зарплата в Україні може підвищитися майже на 1000 грн. Так само передбачається зростання прожиткового мінімуму для різних демографічних груп населення. Водночас Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів дав інші рекомендації стосовно соціальних стандартів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Як може зрости мінімальна зарплата

У законопроєкті № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік" передбачили новий показник МЗП — 9 546 грн. Станом на жовтень 2026-го мінімальна зарплата перебуває на рівні 8 647 грн, тобто сума може вирости майже на 1000 грн з 1 січня.

Після вирахування обов'язкових податків — 18% ПДФО і 5% військового збору — "на руки" залишиться орієнтовно 7 350 грн. Однак у Комітеті запропонували встановити МЗП на рівні 12 000 грн, а також заборонити збільшення грошового забезпечення для всіх категорій працівників бюджетної сфери/державних органів.

Прожитковий мінімум в Україні

Згідно з законопроектом, у 2027 році показники прожиткових мінімумів для різних соціальних і демографічних груп населення можуть становити:

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для однієї людини — 3 559 грн;

для дітей до 6 років — 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;

для працездатних осіб — 3 691 грн;

для непрацездатних осіб — 2 878 грн;

для осіб, які втратили працездатність, у частині визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Але в Комітеті назвали такі суми недостатніми для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження здоров'я і задоволення основних життєвих потреб. Тому рекомендували підвищити соціальні стандарти принаймні вдвічі:

ПМ на одну особу — 8 781 грн;

для дітей до 6 років — 7 735 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 9 874 грн;

для працездатних осіб — 9 241 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 7 344 грн.

Розглянувши проєкт державного бюджету на 2027 рік, Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів визнав законодавчо встановлені прожиткові мінімуми нижчими від фактичних у 2,7-3,6 рази.

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